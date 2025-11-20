Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένα βίαιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην Κύπρο, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία. Ένας 26χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από μαχαιριά που δέχθηκε στον λαιμό από έναν 58χρονο άνδρα, πατέρα νεαρής κοπέλας η οποία νωρίτερα είχε καταγγείλει τον νεαρό για σεξουαλική παρενόχληση.

Το σοκαριστικό αυτό περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 18:15 χθες (19/11), στην κεντρική λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στα Κονιά έξω από περίπτερο, όπου οι δύο άνδρες είχαν δώσει ραντεβού.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ο 26χρονος είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του έξω από το συγκεκριμένο σημείο, όπου συναντήθηκε με τον 58χρονο. Ακολούθησε πολύ έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους και ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να το κάρφωσε στον λαιμό του νεαρού. Ο τραυματισμένος άνδρας μπήκε αιμόφυρτος στο περίπτερο ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια, πριν καταρρεύσει μπροστά στην υπάλληλο.

Διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν τον 26χρονο στη ζωή, καθώς η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Λίγη ώρα πριν από την επίθεση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Cyprus Times, η κόρη του 58χρονου είχε καταγγείλει τον 26χρονο για σεξουαλική παρενόχληση, γεγονός που οι ανακριτές των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Πάφου θεωρούν πολύ πιθανό να συνδέεται άρρηκτα με την επίθεση.

Μετά από την επίθεση, ο 58χρονος τράπηκε σε φυγή, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να εξαπολύσουν ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Αργά χθες (19/11) το βράδυ, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ύποπτος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης. Η Αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης ως απόπειρα φόνου, παίρνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, την υπάλληλο του περιπτέρου καθώς και άτομα από το περιβάλλον των δύο πλευρών, ενώ καθοριστικής σημασίας θεωρείται το υλικό από τα κλειστά κυκλώματα της περιοχής, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις Αρχές.