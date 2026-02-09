Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 2 ετών κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα, περίπου στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής (8/2), και το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τους γονείς του, στην πλατεία Κύπρου, την ώρα που κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, στο οποίο, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν αυτόπτες μάρτυρες στο ΕΡΤnews, έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια της πλατείας με παρέα και το κοριτσάκι ήταν καθισμένο δίπλα τους.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, συνειδητοποίησαν ότι το παιδί έλειπε και ξεκίνησαν να «σαρώνουν» την πλατεία. Γύρω στις 20:20 επικράτησε αναστάτωση στην πλατεία και ο πατέρας εντόπισε το παιδί μπρούμυτα μέσα στο σιντριβάνι. Τρομοκρατήθηκε και άμεσα άρπαξε το παιδί και προσπάθησε να το συνεφέρει. Στο σημείο έσπευσε κι ένας υπάλληλος μιας παρακείμενης καφετέριας, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο δίχρονο κοριτσάκι.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους ότι είναι γιατρός προκειμένου να τον αφήσουν να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.

Το παιδί έβγαλε υγρό από τα πνευμόνια του και συνεχίστηκε η ανάνηψη. Στο σημείο έφτασαν και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επίσης προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι.

Την ίδια ώρα περνούσε από την οδό Λασκαρίδου περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας στην οποία δούλευε ο υπάλληλος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι, να τρέχει και να ενημερώνει τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης του παιδιού, ωστόσο αποφάσισαν για να μη χρονοτριβήσουν περεταίρω, να μεταφέρουν άμεσα το παιδί στο «Αγλαΐα Κυριακού» με το περιπολικό.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου οι γιατροί επί 40 λεπτά πραγματοποιούσαν τιτάνιες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί επανήλθε και άμεσα διασωληνώθηκε, ωστόσο η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του, οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες.

Οι Αρχές προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή στο ΤΔΕΕ Καλλιθέας του 26χρονου αλβανικής καταγωγής πατέρα και στη συνέχεια της 23χρονης μητέρας ελληνικής καταγωγής με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και στη συνέχεια στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα.

Και οι δύο αναμένεται να εξεταστούν από τον Εισαγγελέα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η έρευνα σχετικά με το πώς το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής των γονιών και κατέληξε στο σιντριβάνι βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΕΛ.ΑΣ.