Ένα κοριτσάκι 13 μηνών, η μικρή Μαρία Χριστίνα Ομπρελατζέ Χαρίτου, δίνει τις τελευταίες εβδομάδες έναν σκληρό και άνισο αγώνα για τη ζωή της, έχοντας διαγνωστεί με ραβδομυοσάρκωμα – ένα σπάνιο, επιθετικό είδος καρκίνου των μαλακών μορίων που προέρχεται από σκελετικούς μύες.

Η μανούλα του άτυχου παιδιού, μέσω της «Παιδικής Χαράς», μιλάει για τη μάχη που δίνει και κάνει έκκληση για βοήθεια, καθώς τα έξοδά τους είναι μεγάλα:

«Χρειαζόμαστε βοήθεια! Τη δικιά σας βοήθεια! Αυτό τ’ αγγελούδι είναι η κόρη μου, η Μαρία Χριστίνα (Μαριτίνα). Πάσχει από ραβδομυοσάρκωμα. Οι γιατροί μας έδωσαν μόνο 20% πιθανότητες, αλλά το κορίτσι μου παλεύει γενναία και ανταποκρίνεται στη θεραπεία της!

Στις 24 Δεκεμβρίου ήρθαμε 10 μέρες διακοπές στην Ελλάδα καθώς ζούμε κανονικά στο εξωτερικό. Η μικρή μου είχε βγάλει ένα εξόγκωμα στο πόδι της, το οποίο οι γιατροί στο εξωτερικό απέδιδαν σε φλεγμονή από εμβόλιο στο πόδι. Η διαίσθησή μου ως μητέρα με πήγε ως την παιδίατρο, που είχε από παλιά ο μεγάλος μου γιος στην Ελλάδα. Εκείνη, ανήσυχη, μας έστειλε για υπέρηχο και έτσι ξεκίνησε ο εφιάλτης μας. Τώρα το παιδί μου βρίσκεται στο “Ελπίδα”, να παλεύει για τη ζωή του!», λέει η μητέρα του κοριτσιού.

Και συνεχίζει: «Ο κόσμος μας ήρθε ανάποδα… Εγκαταλείψαμε μέσα σε μια μέρα τα πάντα και το νοσοκομείο έγινε σπίτι μας! Μέσα σε τρεις μήνες εξαντλήθηκαν οι οικονομίες μας. Ζητήσαμε βοήθεια από δομές φιλοξενίας, για να έχουμε τουλάχιστον μια στέγη, αλλά είναι αδύνατο να φιλοξενηθούμε γιατί δεν γίνεται δεκτός ο μεγάλος αδερφούλης της Μαρίας Χριστίνας.

Σας κάνω έκκληση για οικονομική βοήθεια! Βλέπω το κοριτσάκι μου, πόσο γενναία παλεύει και δακρύζω κρυφά. Πρέπει να είμαι δυνατή… Ο μεγάλος μου γιος, ένα φωτεινό πλάσμα και αυτός, έχει επηρεαστεί από αυτήν την κατάσταση σφόδρα και βουρκώνω γιατί δεν μπορώ να είμαι μαζί του, γιατί η αδερφούλα του με χρειάζεται συνεχώς δίπλα της στο νοσοκομείο. Εγώ και ο σύζυγός μου έχουμε μείνει χωρίς δουλειά και εδώ και τρεις μήνες που είμαστε στο νοσοκομείο, όλες οι οικονομίες μας εξαντλήθηκαν».

‘Οποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό, που ανοίχτηκε για αυτόν τον σκοπό:

ALPHA BANK

IBAN: GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: PAIDIKI CHARA

IRIS: 698 7521 698 – ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

PayPal – https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ.

Γιατί το καταθετήριο αποτελεί την απόδειξη της δωρεάς σας και θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του δωρητή.

Η πιο πρόσφατη ανάρτηση της «Παιδική Χαράς» για τη μικρή Μαρία Χριστίνα: