Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας τετράχρονος, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Το μικρό αγόρι, το απόγευμα της Κυριακής 13 Ιουλίου είχε επισκεφτεί με την οικογένειά του, τον παππού του στην Καστοριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μικρός είχε μόλις έρθει από τη Ρωσία με τη μητέρα του για διακοπές στην Ελλάδα.

Στην κατοικία υπάρχει πισίνα και ο τετράχρονος διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε μέσα. Η οικογένειά του αντιλήφθηκε την απουσία του και ξεκίνησε να τον αναζητά μέσα στo σπίτι. Το αγόρι το βρήκε ο ίδιος ο παππούς του και το ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε αρχικά το μικρό παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη για να τον επαναφέρουν. Όταν το κατάφεραν, το αγόρι διακομίστηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας, με ασθενοφόρο συνοδεία περιπολικού της Αστυνομίας στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις στον τετράχρονο, προκειμένου να δουν πως θα αντιδράσει ο οργανισμός του παιδιού ενώ αναμένεται να ελέγξουν και την εγκεφαλική του λειτουργία.

Πηγή: Thestival