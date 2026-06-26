Οι φωτογραφίες στις νέες ταυτότητες, αλλά και στις κάρτες πολίτη, τα διαβατήρια και άλλα έγγραφα που εκδίδονται από κρατικές υπηρεσίες αναμένεται να αποτελέσουν το προσεχές διάστημα αντικείμενο διεκδίκησης ανάμεσα σε μεγάλες εταιρείες, αφήνοντας εκτός αγοράς τα φωτογραφεία της γειτονιάς.

Ήδη από τα τέλη Μαΐου, το Υπερταμείο έχει αναρτήσει προκήρυξη διαγωνισμού για όλα τα παραπάνω έγγραφα, που θα έχουν πια τη μορφή πλαστικής κάρτας, για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Όπως έγραψε πρόσφατα η Ζούγκλα, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 515 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για το έργο έχουν εκδηλώσει 4 κοινοπραξίες με εταιρείες από το χώρο της πληροφορικής αλλά και της κινητής τηλεφωνίας.

Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν θα συνεχίσει π.χ. για τις ταυτότητες να έχει τη δυνατότητα η ΕΛ.ΑΣ. να βγάζει φωτογραφίες τους πολίτες που προσέρχονται στα αστυνομικά τμήματα, ή αν θα συνεχιστεί η λειτουργία της εφαρμογής myphoto, όπου ο πολίτης μπορεί να αναρτήσει φωτογραφίες επιλογής του, βγαλμένες με σχετικές προδιαγραφές, από επαγγελματίες φωτογράφους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να αφαιρεθεί από αστυνομικά τμήματα και φωτογραφεία η δυνατότητα αυτή και οι φωτογραφίες για τα νέα έγγραφα, να βγαίνουν π.χ. στα καταστήματα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.

Η Πανελλήνια Ένωση Καλλιτεχνών Επαγγελματιών Φωτογράφων & Εικονοληπτών (ΠΕΚΕΦΕ) παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Σήμερα περί τα 3.000 φωτογραφεία –και παρά το γεγονός ότι πολίτες βγάζουν φωτογραφίες στα αστυνομικά τμήματα- εξακολουθούν να δουλεύουν με φωτογραφίες εγγράφων, ανεβάζοντάς τες στην εφαρμογή myphoto.

Εκπρόσωποί τους αναφέρουν ότι με κόστος 12-15 ευρώ, μέσω του myphoto, οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες φωτογραφίες μέχρι και εννέα φορές (ταυτότητα, διαβατήριο κ.α.).

Τώρα, λένε οι ίδιοι, αν η δουλειά μέσω του διαγωνισμού πάει αποκλειστικά μεγάλες εταιρείες, μπορεί με τα ίδια ή και περισσότερα λεφτά να βγάζουν φωτογραφία για μία χρήση.

Σε σχετικό ερώτημά τους, πάντως, η Ελληνική Αστυνομία τους απάντησε ότι ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το πώς θα γίνεται η διαδικασία μετά το διαγωνισμό.

«Μία από τις δραστηριότητες που μπορεί να αποφέρει τεράστια κέρδη είναι το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα δημόσια έγγραφα ή έγγραφα ασφαλείας, τη λήψη βιομετρικών χαρακτηριστικών, την εκτύπωσή τους κ.λπ. Στο πακέτο αυτό περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες για τα συγκεκριμένα έγγραφα, οι οποίες έχουν μπει στο στόχαστρο από το 2018» αναφέρει η ΠΕΚΕΦΕ σε ανακοίνωσή της.

«Τότε, επί υπουργίας Τόσκα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αποσοβήθηκε την τελευταία στιγμή η μονοπώληση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στη συνέχεια, επί υπουργίας Θεοδωρικάκου, εφαρμόστηκε μια πιο έμμεση και πανούργα τακτική. Οι φωτογραφίες για τις νέες ταυτότητες θα λαμβάνονταν στα Αστυνομικά Τμήματα, ενώ παράλληλα διατηρήθηκε η δυνατότητα λήψης τους και στα φωτογραφεία. Ωστόσο, όπως διαπιστώσαμε εκ των υστέρων, υπήρξε άτυπη πρακτική σύμφωνα με την οποία οι φωτογραφίες που προέρχονταν από τα φωτογραφεία να αντιμετωπίζουν συνεχείς απορρίψεις και δυσκολίες, με αποτέλεσμα οι πολίτες, υπό τον φόβο της απόρριψης, της ταλαιπωρίας και της αναβολής του ραντεβού τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, να εξαναγκάζονται να φωτογραφίζονται στα Αστυνομικά Τμήματα» προσθέτουν στην ανακοίνωση.

Τέλος, οι επαγγελματίες φωτογράφοι υποστηρίζουν ότι η λήψη φωτογραφιών για τα έγγραφα ασφαλείας πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά έργο των επαγγελματιών φωτογράφων, ώστε να μη οδηγηθεί σε κατάρρευση ένας ολόκληρος κλάδος και, παράλληλα, να προστατευθούν τα συμφέροντα των συμπολιτών μας μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, της ποιότητας και των προσιτών τιμών.