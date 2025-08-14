Εμφανώς καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στη χώρα. Οι φωτιές σε Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο βρίσκονται σε ύφεση, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα και σε Χίο και Αχαΐα.
Παρ’ όλα αυτά, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη στην Πάτρα, όπου υπάρχουν πολλές, διάσπαρτες εστίες.
Μεγάλη παραμένει η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και στη Χίο, που αν και μετά την ολονύχτια μάχη οι φλόγες έχουν περιοριστεί αισθητά, εστίες φωτιάς παραμένουν σε διάφορα σημεία.
Στον δορυφορικό χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά αυτή την ώρα, πατώντας εδώ.
Καλύτερη η εικόνα στην Πάτρα
Η κατάσταση στην Πάτρα είναι βελτιωμένη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, «η φωτιά βρίσκεται επάνω στο βουνό. Χθες το βράδυ είχε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο πάνω από ένα χιλιόμετρο. Αυτό το μεγάλο μέτωπο έχει διασπαστεί σε τρία πολύ μικρότερα που πλέον έχουν διασπαστεί σε πολύ μικρότερες εστίες».
Στην Αρόη απειλήθηκαν κατοικίες.
Νωρίτερα, είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, που καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.
Στα πολλαπλά πύρινα μέτωπα επιχειρούν 140 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 17 αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Βίντεο από την περιοχή Φυτά στη Χίο
Η κατάσταση που επικρατούσε στα Φυτά Χίου τα ξημερώματα της Πέμπτης:
🔥⚠️Απερίγραπτες εικόνες πριν από λίγο από την περιοχή φυτά στην Χίο
🔥Τεράστια καταστροφή τρίτο εικοσιτετράωρο η πυρκαγιά στην Χίο
Βίντεο: Χαικός Λαός
Posted by Forecast Weather Greece on Wednesday, August 13, 2025
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένουν οι αρχές, καθώς και για σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία κινδύνου 4) σε πέντε Περιφέρειες της χώρας.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών.
Εξασθενούν οι άνεμοι – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Γενικά αίθριος καιρός, προβλέπεται για σήμερα από την ΕΜΥ, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.
Περιορίστηκε σημαντικά η φωτιά στις Κηπουργιές Χίου
Περιορίστηκε χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά στις Κηπουργιές της Χίου, που είχε φουντώσει λόγω της αλλαγής των ανέμων, περίπου στις 2 τα ξημερώματα.
Πλέον υπάρχουν δύο μικρές ενεργές εστίες, εκ των οποίων η μία σε χαράδρα, οι οποίες είναι απόλυτα ελεγχόμενες.