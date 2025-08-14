Εμφανώς καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στη χώρα. Οι φωτιές σε Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο βρίσκονται σε ύφεση, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα και σε Χίο και Αχαΐα.

Παρ’ όλα αυτά, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη στην Πάτρα, όπου υπάρχουν πολλές, διάσπαρτες εστίες.

Μεγάλη παραμένει η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και στη Χίο, που αν και μετά την ολονύχτια μάχη οι φλόγες έχουν περιοριστεί αισθητά, εστίες φωτιάς παραμένουν σε διάφορα σημεία.

Στον δορυφορικό χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά αυτή την ώρα, πατώντας εδώ.