Στο έλεος των ισχυρών έως θυελλωδών ανέμων βρέθηκε για ακόμα μία φορά το Αιγαίο σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, με το σκηνικό του καιρού να συνθέτει ένα ιδιαίτερα άγριο τοπίο στις Κυκλάδες.

Οι ριπές του ανέμου άγγιξαν κατά τόπους τα 8 μποφόρ, καθιστώντας τις μετακινήσεις στη θάλασσα μια πραγματική δοκιμασία για πληρώματα και επιβάτες.

Χαρακτηριστικές της κατάστασης είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο από τη θαλάσσια διαδρομή επιβατηγού πλοίου της Blue Star Ferries, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μύκονο προς την Τήνο.

Στα πλάνα αποτυπώνεται η σφοδρότητα της θαλασσοταραχής, με το τεράστιο σκάφος να «παλεύει» με τα κύματα και να ταρακουνιέται έντονα, καθώς έσκιζε τα αφρισμένα νερά.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τη δύναμη των μπουρινιών, η εμπειρία των ναυτικών μας αποδείχθηκε για άλλη μια φορά καθοριστική, εξασφαλίζοντας την ασφαλή πλεύση του πλοίου προς το λιμάνι της Τήνου, σε ένα πέρασμα που φημίζεται έτσι κι αλλιώς για τα δυνατά του μελτέμια.

Δύσκολες θα είναι οι καιρικές συνθήκες και αύριο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.