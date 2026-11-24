Η θάλασσα πέρασε πάνω από την προβλήτα του λιμανιού της Τήνου το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, την ώρα που κατέπλεε το «Andros Queen», δημιουργώντας δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες για την πρόσδεση του πλοίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Tinos LIVE TV, που κατέγραψε τις εικόνες, οι νοτιοδυτικοί άνεμοι έφταναν τα 7 με 8 μποφόρ στο πέλαγος. Τα κύματα κάλυψαν τον χώρο πρόσδεσης και τα νερά έφτασαν μέχρι τα κάγκελα, τη διάβαση και τις θέσεις στάθμευσης.

Οι καβοδέτες, φορώντας τις χαρακτηριστικές πορτοκαλί στολές τους, εργάζονταν μέσα στα νερά για να δέσουν το πλοίο. Την ίδια ώρα, ο έντονος κυματισμός και η ρεστία – ο κυματισμός που φτάνει στο λιμάνι από το ανοιχτό πέλαγος – ανεβοκατέβαζαν την πρύμνη, με τους κάβους να τεντώνουν.

Αυτοκίνητα και πούλμαν κινούνταν στην πλημμυρισμένη προβλήτα, καθώς η θάλασσα είχε καλύψει σημεία από τα οποία διέρχονται καθημερινά οχήματα και πεζοί.

Το τοπικό μέσο επισημαίνει ότι ανάλογες εικόνες επαναλαμβάνονται όταν πνέουν νοτιάδες, θέτοντας ξανά το ζήτημα της προστασίας του λιμανιού. «Με νοτιά, δεν έχουμε λιμάνι», είναι το χαρακτηριστικό σχόλιο που συνοδεύει το ρεπορτάζ.