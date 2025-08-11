«Mάχη» συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στη Βόλβη Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Νωρίτερα, ήχησε το 112 το οποίο καλούσε τους κατοίκους του Βαϊοχωρίου να απομακρυνθούν προς Νυμφόπετρα.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Wildfire in #Vagiochori of the regional unit of #Thessaloniki ‼️ If you are in the area move away to #Nymfopetra ‼️ Follow the instructions of the Authorities Protective action guidlines ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt @pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κάτοικοι του χωριού έχουν φύγει, ενώ στο σημείο βρίσκονται λεωφορεία για να απομακρύνουν, αν κριθεί σκόπιμο, όσους διαμένουν στην δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων ασύλου.