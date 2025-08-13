Βίντεο ντοκουμέντο από τη μάχη, σώμα με σώμα, ενός θρασύτατου ληστή και ιδιοκτήτη περιπτέρου φέρνει στη δημοσιότητα η zougla.gr.

Ο νεαρός, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο, είχε βάλει στο μάτι περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας.

Με ένα μαχαίρι απειλούσε τους ιδιοκτήτες και τους άρπαζε τις εισπράξεις, αλλά και προϊόντα, όπως πακέτα τσιγάρων. Μάλιστα, σε μια περίπτωση χτύπησε με την κερματοθήκη τον ιδιοκτήτη στο κεφάλι.

Οι ληστρικές επιδρομές του 19χρονου, στις οποίες είχε παρέα και ένα ακόμα άτομο, τελείωσαν το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης όταν αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου τον εντόπισαν, καθώς είχαν καταλήξει στην ταυτότητα του.

Του πέρασαν χειροπέδες και σε κατ’ οίκον έρευνα που έκαναν βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που χρησιμοποίησε για την τέλεση των ληστειών,

-2- τρίφτες,

-7- συσκευές κινητών τηλεφώνων και

μαχαίρι.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.