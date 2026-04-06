Σε κρίσιμη επιχείρηση εξελίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/4), η διακομιδή ενός 6χρονου κοριτσιού από την Κεφαλονιά, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρό παθολογικό πρόβλημα. Το ΕΚΑΒ αντέδρασε άμεσα, οργανώνοντας αεροδιακομιδή με αεροσκάφος Beechcraft Air King 360C, που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς με κατεύθυνση τον Άραξο, σε μια αποστολή όπου ο χρόνος ήταν καθοριστικός.

Νωρίτερα, οι γιατροί της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της μικρής ασθενούς, ώστε να καταστεί εφικτή η μεταφορά της.

Η εξάχρονη αναμένεται να μεταφερθεί στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, όπου θα λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.