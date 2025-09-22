Περιπολίες αστυνομικών εντός καταυλισμών Ρομά, προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, σημείωσε πως «οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι μάχιμοι, θα είναι μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα. Σε 1,5 μήνα θα γίνει αυτό, θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI».

«Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν σε συνοικίες και γειτονιές. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και συνέχισε: «Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια και που για μένα είναι ακατανόητη, αυτή πρέπει να πάρει τέλος» διεμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.