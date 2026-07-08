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Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας θα δούμε να διασχίζουν το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου τον αττικό ουρανό.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σήμερα είναι η τελετή της ορκωμοσίας των Νέων Σμηνιών και Λοχιών της 7ης Σειράς Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών άνωθεν της Αττικής μεταξύ 09:00 ως 10:00.