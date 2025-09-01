Νέα στοιχεία για το οργανωμένο εγκληματικό κύκλωμα που είχε βάση τα Χανιά, αποκαλύπτουν εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, εκβιασμούς και ακόμη πιο σοκαριστικές πτυχές: Πέρα από την εμπλοκή τους σε εκβιασμούς, απειλές και διακίνηση ναρκωτικών, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φαίνεται πως είχαν βάλει στο στόχαστρο και την εκκλησιαστική περιουσία.

Ανάμεσα στα πρόσωπα-κλειδιά βρίσκεται και ένας κληρικός, ο οποίος φέρεται να εκβίαζε άλλους ιερωμένους για λογαριασμό της οργάνωσης.

Όπως προκύπτει από τις νόμιμες συνακροάσεις, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται ότι υπήρξε προσπάθεια να ελεγχθούν κομβικές θέσεις και να τοποθετηθούν πρόσωπα στην ηγεσία της Εκκλησίας στην Κρήτη, με απώτερο στόχο την εκμετάλλευση της τεράστιας εκκλησιαστικής περιουσίας.

Στο στόχαστρο των υπευθύνων του κυκλώματος είχε μπει η χηρεύουσα Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, στην οποία ζητούσαν την τοποθέτηση προσώπου που δεν ήταν στον κατάλογο των εκλογίμων.

Η υπόθεση της Μονής Τζαγκαρόλων

Σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr, άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης σχετίζονται με την υπόθεση της πώλησης 175 στρεμμάτων της Μονής Τζαγκαρόλων στην περιοχή «Σταυρός» Χανίων σε ξένους επενδυτές, έναντι ποσού που ξεπερνούσε το 1,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, και είχε φτάσει στη Δικαιοσύνη.

Η μυστική αποστολή που «αποκάλυψε και διέλυσε» την εγκληματική οργάνωση

Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση της Ασφάλειας Χανίων, που θύμιζε κινηματογραφικό σενάριο, αποκάλυψε και οδήγησε στη διάλυση της ισχυρής εγκληματικής οργάνωσης που αποκαλύφθηκε ότι δρούσε στην Κρήτη. Κεντρικό ρόλο σε αυτήν την ιστορία είχαν δύο μυστικοί αστυνομικοί, οι οποίοι μετατράπηκαν σε εργαζόμενους σε κατάστημα εστίασης, καταφέρνοντας να μπουν στα άδυτα της συμμορίας.

Η έρευνα της Ασφάλειας Χανίων ξεκίνησε ουσιαστικά τον περασμένο Φεβρουάριο, όμως ο Ιούνιος ήταν ο κρίσιμος μήνας. Τότε ήταν που δύο αστυνομικοί επιλέχθηκαν να αφήσουν τις στολές και να μετατραπούν σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι αστυνομικοί, λοιπόν, έφτασαν στην Κρήτη τον Ιούνιο και ξεκίνησαν να εργάζονται σε κατάστημα εστίασης, εκεί όπου σιγά-σιγά άρχισαν να έρχονται σε επαφή με τα άτομα που οι συνάδελφοί τους από την Ασφάλεια Χανίων τούς είχαν υποδείξει.

Κατάφεραν μεθοδικά και έξυπνα να κερδίσουν την απόλυτη εμπιστοσύνη των ατόμων αυτών, οι οποίοι, νιώθοντας ότι μιλούν σε δικούς τους ανθρώπους, αποκάλυπταν σημαντικές πληροφορίες, που όμως όλα κατέληγαν στην Ασφάλεια Χανίων.

Μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων, οι δύο αστυνομικοί, που δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, κατάφεραν να χαρτογραφήσουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, συλλέγοντας ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τους εμπλεκομένους.

Οι ενημερώσεις γίνονταν σε έναν πολύ στενό κύκλο αστυνομικών, σε ερημικές περιοχές, τις νυχτερινές ώρες, δίνοντας στην υπόθεση διάσταση κατασκοπίας. Ή μήπως ήταν όντως μια επιχείρηση που θα ζήλευαν και οι πιο φημισμένες μυστικές υπηρεσίες;

Η συνεισφορά των δύο αστυνομικών, που εμφανίστηκαν στην Κρήτη για να δουλέψουν σεζόν, ήταν νευραλγικής σημασίας και θα μείνει στα αστυνομικά χρονικά του νησιού.

Ταυτόχρονα, οι έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. δεν σταμάτησαν ούτε τη νύχτα, καθώς έγινε επιχείρηση σε τέσσερα κελιά στις φυλακές της Αγιάς, εκεί όπου κρατούνταν μέλη της οργάνωσης, ώστε να εντοπιστούν τηλεφωνικές συσκευές που είχαν στη διάθεσή τους.

Είναι ενδεικτικό ότι διεξήχθησαν 30 έρευνες παρουσία 10 δικαστικών λειτουργών.

«Βαριά» ονόματα του υπόκοσμου ήταν μέλη της οργάνωσης

Η δράση της μαφίας κάλυπτε μεγάλο μέρος του νησιού, ελέγχοντας κυρίως τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών.

Όπως δημοσίευσε το neakriti.gr, στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκατοντάδες σελίδες με νόμιμες συνακροάσεις και στοιχεία από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Τα μέλη της οργάνωσης ένιωθαν τόσο άτρωτα που πολλές φορές δεν χρησιμοποιούσαν ούτε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, περιοριζόμενα σε απλές τηλεφωνικές συνομιλίες ή SMS.

Μεταξύ των τουλάχιστον 48 συλληφθέντων βρίσκονται γνωστά ονόματα του υποκόσμου, ακόμα και έγκλειστοι για σοβαρές υποθέσεις.

Ανάμεσά τους και ένας έγκλειστος για άλλες υποθέσεις που θεωρείται από τα πιο «βαριά» ονόματα του υποκόσμου.

Σημαντικό στοιχείο που προέκυψε είναι οι δεσμοί φιλίας μελών της οργάνωσης με άτομα που είχαν απασχολήσει για την απαγωγή του επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη. Αν και τότε οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, η σύνδεση δείχνει τη διαχρονική σχέση του κυκλώματος με πρόσωπα του ποινικού υποκόσμου.

Τα δύο αδέλφια

Σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων οι αρχηγοί της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη είναι δύο αδέλφια από τα Χανιά, που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει την Ελληνική Αστυνομία για υποθέσεις εκβιασμών.

Τα αδέλφια, που είναι πασίγνωστα τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε ολόκληρη την Κρήτη, όπως τονίζουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., είχαν καταφέρει, λόγω της τουλάχιστον περίεργης ανοχής των τοπικών αστυνομικών αρχών τα τελευταία χρόνια, να εξελιχθούν σε ισχυρούς επιχειρηματίες, ειδικά στον τουριστικό κλάδο.

Αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση τονίζουν πως οι συλληφθέντες δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση να βρεθούν με χειροπέδες, καθώς θεωρούσαν πως είχαν σε πλήρη έλεγχο την ΕΛ.ΑΣ. στο νησί. Βέβαια, όλες οι κατηγορίες που θα σχηματιστούν σε βάρος τους μένει να αποδειχθούν και στις δικαστικές αίθουσες, όταν η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο.

Το «χειρουργικό» χτύπημα

Όπως αναφέρει το politica.gr, η αποφασιστικότητα και η μεθοδικότητα των αστυνομικών οδήγησε σε μια εκτεταμένη, καλά συντονισμένη επιχείρηση που στήθηκε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Το «χειρουργικό» χτύπημα της Ελληνικής Αστυνομίας αποκάλυψε όλη την ιεραρχία και τον μηχανισμό λειτουργίας της μαφίας στην Κρήτη, με την υπόθεση να έχει ήδη καταγραφεί στα αστυνομικά χρονικά του νησιού ως μια από τις πιο εντυπωσιακές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών.

Από τις επισυνδέσεις των τηλεφώνων των κατηγορουμένων, οι αξιωματικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση θεωρούν πως υπάρχουν στοιχεία ικανά να ανατρέψουν ακόμη και δικαστικές αποφάσεις προηγούμενων ετών για μέλη της οργάνωσης. Τότε, μέλη τα οποία είχαν εντοπιστεί με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών παρουσιάστηκαν ως χρήστες, με αποτέλεσμα οι ποινές τους να είναι κατά πολύ μικρότερες. Από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που γίνονταν σε ανοιχτές γραμμές και όχι μέσω κάποιων εφαρμογών –ενδεικτικό της ασφάλειας που ένιωθαν τα μέλη της οργάνωσης– φαίνεται πως υπάρχουν ικανά στοιχεία για σημαντικές εξελίξεις.

Από τη βόμβα στο σπίτι αστυνομικού, στην εξάρθρωση

Η υπόθεση είχε αρχίσει να απασχολεί έντονα τις Αρχές το φθινόπωρο του 2024, όταν καταγράφηκαν συνεχόμενες υποθέσεις ναρκωτικών σε Χανιά και Ρέθυμνο. Το καθοριστικό σημείο ήρθε τον Ιανουάριο του 2024 με την τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για μια πολύμηνη και εις βάθος έρευνα που έφερε τα σημερινά αποτελέσματα.

Οι εμπλεκόμενοι

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται:

Ένστολοι, με έναν αστυνομικό ήδη να κατηγορείται και έναν ακόμη να εξετάζεται,

Δύο στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων,

Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης,

Και πλέον, οι τρεις νέοι επιχειρηματίες από τα Χανιά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότεροι από δέκα εκ των συλληφθέντων ήταν ήδη στη φυλακή για άλλες υποθέσεις, με αποτέλεσμα οι νέες συλλήψεις να ξεπερνούν τις 30.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο και τους ρόλους κάθε εμπλεκόμενου.