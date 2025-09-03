Η αστυνομική διεύθυνση Χανίων διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί εμπλοκής του Δημάρχου της πόλης, Παναγιώτη Σημανδηράκη, στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε πρόσφατα και στην οποία εμπλέκονταν αστυνομικοί, στρατιωτικοί και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικές πηγές της περιοχής διευκρινίζουν ότι από τα στοιχεία της σχηματισθείσας δικογραφίας προκύπτει με σαφήνεια ότι ο Δήμαρχος Χανίων ουδεμία εμπλοκή ή συμμετοχή είχε στην υπόθεση.

Αντιθέτως, καταγράφεται απόπειρα επηρεασμού του από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, την οποία ο ίδιος απέρριψε, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία και ενέργεια.

Ως εκ τούτου, κάθε αναφορά ή υπαινιγμός περί εμπλοκής του Δημάρχου Χανίων είναι αβάσιμος και δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχείο της δικογραφίας. Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με αμείωτη ένταση το έργο της για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προσαγωγή όλων των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης.