Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Επίσκοπος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση εκβιασμών, που είδε το φως της δημοσιότητας πριν λίγους μήνες στα Χανιά.

Ο Επίσκοπος οδηγήθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης (2/12), ενώπιον Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την έγγραφη βεβαίωση αποποίησης, για έκταση 175 στρεμμάτων η οποία ανήκει στη Μονή Τζαγκαρόλων, που κατηγορείται ότι έδωσε στα δύο προφυλακισμένα για την υπόθεση αδέλφια.

Η Ανακρίτρια όρισε χρηματική εγγύηση 150.000 ευρώ σε βάρος του κατηγορουμένου, καθώς και την υποχρέωση παρουσίας του κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

«Αρνείται τις κατηγορίες. Υπάρχει μια κατηγορία, αυτή της απιστίας. Δεν σταθήκαμε μόνο στο νομικό επίπεδο αλλά στην ανάδειξη όλων των πραγματικών περιστατικών τα οποία αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος ιερωμένος είναι αθώος, και δεν έχει τελέσει την πράξη που του αποδίδεται. Δυστυχώς έχει βρεθεί μέσα σε μια “καταιγίδα”, ένεκα κάποιων, εξελίξεων, γνωστές σε όλους σας, στα Χανιά, οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο αυτό δεν απομειώνει καθόλου το γεγονός ότι είναι αθώος», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του, Γιώργος Φραντζεσκάκης.

Οι δύο ξενοδόχοι φέρονται να εκβίαζαν τον επίσκοπο, -κατά πληροφορίες τις οποίες ο ίδιος δεν αποδέχεται, με ροζ βίντεο- και έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν την βεβαίωση. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Διονύση Βέρρα, στην δικογραφία δεν υπάρχει ηχητικό ή βίντεο που ο κατηγορούμενος να εκβιάζεται από τα δύο αδέρφια.

«Έχει δημιουργηθεί τεράστιος θόρυβος γύρω από τον κατηγορούμενο και μας έφερε στην επιβολή περιοριστικών όρων. Δεν υπάρχει καμία απιστία. Αν στη θέση του βρισκόταν οποιοσδήποτε άλλος, δεν θα του είχε επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος», σημείωσε ο κ. Βέρρας.

Πηγή: Creta24.gr