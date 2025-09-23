Καταδικάστηκε 48χρονος άνδρας, μέλος της «Μαφίας της Κρήτης» από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, χθες το μεσημέρι(22/09), ο 48χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστήριο, όπου και καταδικάστηκε σε 5 ακόμα έτη φυλάκισης, για εμπορία ναρκωτικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 48χρονος είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2023 καθώς είχε στην κατοχή του κοκαΐνη, χασίς, ναρκωτικά χάπια και πάνω από 13.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο ίδιος εξέτιε την ποινή του για εμπορία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο το όνομά του επανήλθε στο προσκήνιο λόγω της εμπλοκής του στο κύκλωμα που εξάρθρωσαν οι αρχές, πριν από λίγους μήνες. Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, ήταν ένα από τα ενεργά μέλη της οργάνωσης εμπορίας ναρκωτικών και έτσι οδηγήθηκε εκ νέου στο δικαστήριο με τη νέα δικογραφία. Το δικαστήριο εξετάζοντας όλα τα στοιχεία, προχώρησε σε καταδικαστική απόφαση εις βάρος του κατηγορούμενου.