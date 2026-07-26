«Θα σας εξαφανίσω οικογενειακώς», «Θα πάρω τα δικά μου τα παιδιά, τους φουσκωτούς μου και θα πάω προς τα εκεί», «Του λέω να είσαι καλό παιδί. Να τρως όλο σου το φαΐ, γιατί θα φας πολύ ξύλο», «Το Μέγαρο είναι δικό μου».

Οι παραπάνω τέσσερις φράσεις που συγκλονίζουν, προέρχονται από τις δεκάδες καταγεγραμμένες – απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από τον «κοριό», της ΕΛ.ΑΣ. και περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά, που έχει συνταράξει όλη την Κρήτη, αλλά και το πανελλήνιο.

Το πλέον εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι ότι κάποιες από αυτές τις φράσεις ανήκουν σε αστυνομικό και μάλιστα αξιωματικό διοικητή του αστυνομικού τμήματος στα Χανιά, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία εμφανίζεται να συνομιλεί με αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιώντας την έκφραση «Του λέω να είσαι καλό παιδί. Να τρως όλο σου το φαΐ, γιατί θα φας πολύ ξύλο».

Όσο κι αν ακούγεται εξοργιστικό, οι παραπάνω εκφράσεις και αρκετές ακόμη που έχουν απομαγνητοφωνηθεί από τις Αρχές, βγαίνουν από τα χείλη του εν λόγω επίορκου αστυνομικού – διοικητή του τμήματος Χανίων ενώ μια από αυτές – «Θα σας εξαφανίσω οικογενειακώς»- απευθύνεται στη σύζυγο ενός μάρτυρα σε υπόθεση εκβιασμού ο οποίος είχε υποστεί βαρύτατο τραυματισμό μετά από ξυλοδαρμό.

Οι νέες αποκαλύψεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση της «μαφίας των Χανίων», στην οποία εμπλέκονται αστυνομικοί, δικαστικοί, επιχειρηματίες, αλλά και η διπλή σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, Σ. Μπελιβάνη, καθώς του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Α. Τσατσάκη, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση, ανοίγουν τον δρόμο για το πλήρες «ξήλωμα» του εγκληματικού κυκλώματος με τα πολλά παρακλάδια.

Όπως έγινε γνωστό μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές, το κύκλωμα είχε αποκτήσει διασυνδέσεις με υψηλόβαθμους αστυνομικούς, δημόσιους λειτουργούς, και συγκεκριμένα πρόσωπα από τον χώρο της Δικαιοσύνης και της Υγείας, τα οποία παρείχαν πληροφορίες, διευκολύνσεις, ακόμη και κάλυψη στα μέλη της οργάνωσης.

Οι απειλές, οι εκφοβισμοί και οι «διευθετήσεις» διαφορών θεμάτων, αποτελούσαν καθημερινή πρακτική για τα στελέχη της «μαφίας των Χανίων», που δεν δίσταζαν μάλιστα να μιλούν ανοιχτά με τους αστυνομικούς για το τι πρόκειται να κάνουν.

Ιδιαιτέρως αποκαλυπτική είναι μια από τις συνομιλίες που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, στην οποία ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης και ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. συζητούν για τον δήμαρχο Χανίων. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο επικεφαλής του κυκλώματος εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι απέφυγε να κινηθεί εναντίον του δημάρχου μόνο και μόνο επειδή μεσολάβησε η συγγενική του σχέση με γνωστό επιχειρηματία. Στην ίδια συνομιλία, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος δείχνει με τα λεγόμενά του ότι ελέγχει απόλυτα την περιοχή, ενώ ο αξιωματικός της ΕΛ. ΑΣ. αποκαλύπτει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον δήμαρχο και του μετέφερε ευθέως την ακόλουθη απειλή. «Να είσαι καλό παιδί, να τρως όλο σου το φαΐ γιατί θα φας πολύ ξύλο», την οποία ο ίδιος παραδέχεται ότι είπε στον δήμαρχο, αποτελεί ένα από τα πλέον σοκαριστικά στοιχεία της δικογραφίας και προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη συμπεριφορά του.

Μάλιστα ύστερα από εσωτερική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., διατάχθηκε η μετάθεσή του στο Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου. Ωστόσο, ο ίδιος προσέφυγε κατά της απόφασης και τελικά παρέμεινε στη θέση του, γεγονός που προκαλεί επίσης εύλογα ερωτήματα.

Μια ακόμη σοβαρή καταγγελία για απειλές και εκφοβισμό μαρτύρων, από την εγκληματική οργάνωση των Χανίων, έρχεται από την κατάθεση γυναίκας μάρτυρα, η οποία περιγράφει όσα βίωσε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του συζύγου της. Η ίδια αναφέρει ότι κατέθεσε αναλυτικά στις αστυνομικές Αρχές όσα είχαν συμβεί, ωστόσο λίγη ώρα μετά την αποχώρησή της από το Αστυνομικό Τμήμα δέχθηκε τηλεφώνημα από τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος –όπως η ίδια κατέθεσε- την απείλησε ευθέως λέγοντάς της: «Θα σας εξαφανίσω οικογενειακώς», απαιτώντας να πάρει πίσω όσα είχε αναφέρει στις αστυνομικές Αρχές.

Η παραπάνω απειλή μάλιστα την ανάγκασε να επιστρέψει την επόμενη κιόλας μέρα στην αστυνομία προκειμένου να αποσύρει τη μήνυση που είχε υποβάλει, ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς απαιτείτο η παρουσία και του συζύγου της, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο ύστερα από χειρουργική επέμβαση και αδυνατούσε να μετακινηθεί.

Η ίδια περιγράφει ακόμη ότι από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, συγγενικό του πρόσωπο και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ασκούσαν συνεχείς πιέσεις και απειλές στην οικογένειά της, ακόμη και μέσα στους χώρους των δικαστηρίων, ζητώντας τους να ανακαλέσουν τις καταγγελίες τους και να μην προχωρήσουν σε καμία διεκδίκηση.

Στην ίδια κατάθεση γίνεται αναφορά και σε αυτόπτες μάρτυρες του σοβαρού τραυματισμού του συζύγου της από ξυλοδαρμό, οι οποίοι – όπως η ίδια ισχυρίζεται – εκφοβίστηκαν και τελικά δεν κατέθεσαν ποτέ. Η ίδια αναφέρει ότι ο σύζυγός της έμεινε με μόνιμη αναπηρία, ενώ άνθρωποι του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος απομακρύνθηκαν, φοβούμενοι αντίποινα.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η συγκεκριμένη μάρτυρας αναφέρει πως ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης διατεινόταν ότι είχε απόλυτη επιρροή στις Αρχές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το Μέγαρο είναι δικό μου», αφήνοντας να εννοηθεί πως «έκανε κουμάντο» στο Αστυνομικό Μέγαρο των Χανίων.

Μια ακόμη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αποτυπώνει τη στενή σχέση του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τον αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά. Τον Ιούνιο του 2025, όταν ο νυν έγκλειστος στις φυλακές κατηγορούμενος ήταν ακόμη ελεύθερος, φέρεται να ζητά από τον αστυνομικό να κάνει «τα στραβά μάτια», προκειμένου οι «φουσκωτοί» του να ολοκληρώσουν τον εκβιασμό εργολάβου που είχε αναλάβει έργο κατασκευής αντλιοστασίου στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, απαιτούσε 20.000 ευρώ προκειμένου να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση εργατών και συνεργείων στο εργοτάξιο. «Θα πάρω τα δικά μου τα παιδιά, τους φουσκωτούς μου και θα πάω προς τα εκεί», ακούγεται να λέει στη συνομιλία με τον αστυνομικό. Η επικοινωνία των δύο ολοκληρώνεται με τη φράση «Βασίζομαι πάνω σου», που απευθύνει ο αστυνομικός στον επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης, που αν μη τι άλλο είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική για το είδος της σχέσης μεταξύ των δύο ανδρών.