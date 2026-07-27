Ενώπιον της ανακριτικής αρχής οδηγούνται σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να απολογηθούν, βρισκόμενοι στο επίκεντρο μιας από τις σοβαρότερες υποθέσεις διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών.

Η ογκώδης δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων αποκαλύπτει ένα πολυεπίπεδο δίκτυο, τη λεγόμενη «Μαφία των Χανίων», στο οποίο εμπλέκονται επίορκοι αστυνομικοί, δικαστικοί, κληρικοί και κρατικοί λειτουργοί.

Με όπλα τους εκβιασμούς, τη βία, τις αλλοιώσεις ιατροδικαστικών εκθέσεων έναντι αμοιβής και την κάλυψη από υψηλόβαθμα στελέχη, το κύκλωμα δρούσε ανεξέλεγκτο, προκαλώντας τριγμούς στους θεσμικούς πυλώνες του νησιού.

Στον ανακριτή οι δύο επιστήμονες – Το «βαρύ» κατηγορητήριο για τις πραγματογνωμοσύνες

Στο επίκεντρο των σημερινών ανακριτικών διαδικασιών βρίσκονται ο ιατροδικαστής Χανίων, Σ. Μπελιβάνης, και ο καθηγητής Τοξικολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας και Εγκληματολογικής Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Α. Τσατσάκης.

Και οι δύο αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές, οι δύο επιστήμονες φέρονται να συνέτασσαν ψευδείς, ατεκμηρίωτες και επιστημονικά έωλες εκθέσεις έναντι αθέμιτου οικονομικού οφέλους.

Σκοπός των γνωματεύσεων αυτών ήταν η ευνοϊκή μεταβολή της ποινικής μεταχείρισης κατηγορουμένων, η παραποίηση στοιχείων σε δικαστικές διαμάχες, καθώς και η χειραγώγηση αιτημάτων αποζημίωσης και ασφαλιστικών διεκδικήσεων.

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διενεργεί εξονυχιστικό έλεγχο στις εταιρείες, τις τραπεζικές διαδρομές και τα περιουσιακά στοιχεία του καθηγητή Τοξικολογίας (ο οποίος φέρεται να διατηρούσε στενές διασυνδέσεις με ανώτερη δικαστική λειτουργό στο νησί). Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης ένας δικηγόρος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ράβδοι ή ποσότητες χρυσού, με τις Αρχές να ερευνούν αν αποτελούσαν προϊόν παράνομων αμοιβών.

Τοξικολογικές εξετάσεις μέσω… courier και λήψεις δειγμάτων σε καφετέριες

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, όπως καταγράφηκαν από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ., απέχουν παρασάγγας από κάθε επιστημονικό και δικονομικό πρωτόκολλο:

Η συνομιλία για τις «30 τρίχες»: Σε απομαγνητοφωνημένο διάλογο, συνήγορος κατηγορουμένου επικοινωνεί με τον καθηγητή Τοξικολογίας ζητώντας οδηγίες για τη λήψη βιολογικού υλικού. Ο καθηγητής δίνει αναλυτικές κατευθύνσεις για τον αριθμό των τριχών που απαιτούνται (30 τρίχες) και τον τρόπο συλλογής τους, ενώ η επικοινωνία διεξάγεται μέσω εφαρμογής με ενεργοποιημένα «εξαφανιζόμενα μηνύματα».

Σε απομαγνητοφωνημένο διάλογο, συνήγορος κατηγορουμένου επικοινωνεί με τον καθηγητή Τοξικολογίας ζητώντας οδηγίες για τη λήψη βιολογικού υλικού. Ο καθηγητής δίνει αναλυτικές κατευθύνσεις για τον αριθμό των τριχών που απαιτούνται (30 τρίχες) και τον τρόπο συλλογής τους, ενώ η επικοινωνία διεξάγεται μέσω εφαρμογής με ενεργοποιημένα «εξαφανιζόμενα μηνύματα». Αποστολές μέσω ταχυμεταφορών: Διαπιστώθηκε ότι κρίσιμα βιολογικά δείγματα για τοξικολογική εξέταση στέλνονταν ακόμη και με απλές εταιρείες courier.

Διαπιστώθηκε ότι κρίσιμα βιολογικά δείγματα για τοξικολογική εξέταση στέλνονταν ακόμη και με απλές εταιρείες courier. Δειγματοληψίες σε καφετέριες: Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι διαδικασίες λήψης βιολογικού υλικού από υπόπτους ή εμπλεκόμενους πραγματοποιούνταν ακόμη και σε δημόσιους χώρους και καφετέριες.

Οι 8 κομβικές υποθέσεις που «ξεσκονίζουν» οι Αρχές

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων έχει βάλει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον οκτώ σοβαρές ποινικές υποθέσεις του παρελθόντος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι παραποιημένες εκθέσεις αλλοίωσαν το τελικό δικαστικό αποτέλεσμα:

11 Οκτωβρίου 2023 – Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Παράσυρση και θανάσιμος τραυματισμός ηλικιωμένου πεζού από μοτοσικλέτα στην οδό Αναγνώστη Γογονή. Ερευνάται η σκοπιμότητα της τοξικολογικής έκθεσης. 1 Σεπτεμβρίου 2023 – Θάνατος μετά από αστυνομικό έλεγχο: Πολύκροτη υπόθεση στις Βρύσες Αποκορώνου, όπου πολίτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ελέγχου. Επανεξετάζονται εξ αρχής η ιατροδικαστική και η τοξικολογική έκθεση. 22 Ιουλίου 2022 – Θανατηφόρο τροχαίο στη ΝΕΟ Χανίων – Κισσάμου: Μετωπική σύγκρουση με θύμα γυναίκα οδηγό. 23 Μαρτίου 2015 – Ένοπλη επίθεση κατά αστυνομικών ΤΑΕ: Αιματηρή συμπλοκή στις Βρύσες Αποκορώνου με τραυματισμό δύο αστυνομικών από πυρά ενόπλου. 25 Ιουλίου 2021 – Εργατικό δυστύχημα: Θάνατος εργαζομένου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο. 7 Ιουλίου 2021 – Σεξουαλική κακοποίηση ΑμεΑ: Δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από αναφορές κοινωνικών λειτουργών. 21 Αυγούστου 2023 – Μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών: Κομβικής σημασίας τοξικολογικές εξετάσεις για την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. 16 Απριλίου 2025 – Δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών: Δικογραφία όπου επίσης ερευνάται η εγκυρότητα των εργαστηριακών ευρημάτων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου» και εξετάζουν δεκάδες ακόμη φακέλους.

Οι διάλογοι της ντροπής: «Θα σας εξαφανίσω» και «Το Μέγαρο είναι δικό μου»

Αποκαλυπτικά του κλίματος τρομοκρατίας είναι τα ηχητικά ντοκουμέντα που συγκέντρωσε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.

Από τις συνομιλίες προκύπτει η απροκάλυπτη εμπλοκή αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., διοικητή Αστυνομικού Τμήματος στα Χανιά, ο οποίος όχι μόνο παρείχε κάλυψη στο κύκλωμα, αλλά λειτουργούσε ως ο «βραχίονας» επιβολής του.

Σε μία από τις συνομιλίες, ο επίορκος αστυνομικός αποκαλύπτει στον αρχηγό της οργάνωσης ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Χανίων και τον απείλησε ευθέως λέγοντας:

«Να είσαι καλό παιδί, να τρως όλο σου το φαΐ γιατί θα φας πολύ ξύλο».

Σε άλλη περίπτωση, τον Ιούνιο του 2025, ο αρχηγός του κυκλώματος ζητά από τον αστυνομικό να κάνει «τα στραβά μάτια» ώστε οι «φουσκωτοί» του να αποσπάσουν εκβιαστικά 20.000 ευρώ από εργολάβο κατασκευής αντλιοστασίου στον Σταυρό Ακρωτηρίου.

Η επικοινωνία κλείνει με τον αστυνομικό να δηλώνει στον κακοποιό: «Βασίζομαι πάνω σου». Αξιοσημείωτο είναι πως, όταν η ΕΛ.ΑΣ. διέταξε τη μετάθεση του εν λόγω αξιωματικού στον Αποκόρωνα, εκείνος προσέφυγε κατά της απόφασης και κατάφερε να παραμείνει στη θέση του.

Παράλληλα, συγκλονίζει η κατάθεση γυναίκας, της οποίας ο σύζυγος έμεινε με μόνιμη αναπηρία μετά από βαρύτατο ξυλοδαρμό. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι, αμέσως μόλις βγήκε από το Αστυνομικό Τμήμα όπου είχε υποβάλει μήνυση, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον αρχηγό της οργάνωσης που της είπε: «Θα σας εξαφανίσω οικογενειακώς».

Η ίδια εξαναγκάστηκε να επιστρέψει την επομένη για να αποσύρει τη μήνυση (κάτι που δεν έγινε εφικτό λόγω απουσίας του νοσηλευόμενου συζύγου της), ενώ οι κακοποιοί την απειλούσαν ακόμη και μέσα στις δικαστικές αίθουσες, με τον αρχηγό να κομπάζει ότι «Το Μέγαρο είναι δικό μου», εννοώντας το Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Η δράση της «Μαφίας των Χανίων»

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης (η οποία αποτελεί συνέχεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης της 2ας Σεπτεμβρίου 2025, όταν είχαν συλληφθεί 49 άτομα και κατηγορηθεί 90) ήταν ανεξέλεγκτη και κάλυπτε όλο το φάσμα της εγκληματικότητας: