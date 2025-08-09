Στην κορύφωσή της βρίσκεται απόψε 9 Αυγούστου, η Αυγουστιάτικη πανσέληνος, που είναι ευρέως γνωστή και ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου», η οποία ήδη φωτίζει τον καλοκαιρινό ουρανό με τη λαμπρότητά της.

Για πάρα πολλούς, η πανσέληνος του Αυγούστου θεωρείται η πιο εντυπωσιακή του έτους, αποτελώντας ιδανική ευκαιρία για παρατήρηση, χαλάρωση και απόλαυση της μαγείας της φύσης, σε μια απόλυτα ρομαντική βραδιά.

Η ονομασία «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου»

Το όνομα της συγκεκριμένης πανσελήνου προέρχεται από τους ιθαγενείς λαούς της Αμερικής, οι οποίοι κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ψάρευαν τον οξύρρυγχο — ένα είδος ψαριού γνωστό και ως μουρούνα.

114 αρχαιολογικοί χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει εκδηλώσεις με αφορμή την Αυγουστιάτικη πανσέληνο, υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, συνολικά 114 αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, ιστορικά σημεία και μνημεία σε όλη την Ελλάδα θα παραμείνουν ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να τα επισκεφθεί υπό το φως του φεγγαριού.

Πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων

Σε 71 χώρους θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ 44 χώροι θα παραμείνουν προσβάσιμοι για νυχτερινή επίσκεψη χωρίς κάποια οργανωμένη δραστηριότητα.

Οι φετινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν από τις 8 έως και θα διαρκέσουν ως τις 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, παρατηρήσεις του έναστρου ουρανού, αφηγήσεις μύθων και ξεναγήσεις.

Οι δράσεις διοργανώνονται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, πολλές φορές σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς συλλόγους.