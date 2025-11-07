Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ο «αλευρομάγειρας» δεν δίσταζε να «βράζει» κοκαΐνη ακόμα και μέσα στο διαμέρισμα του, την ώρα που ήταν παρούσα η ανήλικη κόρη του. Ήταν ο αρχηγός μιας εκ των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξάρθρωσαν οι «Αδιάφθοροι» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όταν έκαναν έρευνα στο σπίτι του, στην περιοχή του Γαλατσίου, τα έχασαν βλέποντας ότι είχε όλα τα «σύνεργα» για τη νόθευση, τον βρασμό και την ξήρανση του ναρκωτικού.

«Ζητούσε από τη γυναίκα του και ταυτόχρονα “νούμερο δύο” της οργάνωσης, να κρατά το παιδί σε άλλο δωμάτιο την ώρα που εκείνος “μαγείρευε” την κοκαΐνη, αδιαφορώντας για τους κινδύνους που μπορούσε να προκαλέσει στο κοριτσάκι, η συγκεκριμένη διαδικασία» λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Παράλληλα, το σπίτι είχε γίνει… κέντρο διερχομένων καθώς ο 43χρονος, που όλοι τον αποκαλούσαν «αλευρομάγειρα» ή «βενζινά» ή «αλευρωμένο», έκανε αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε πελάτες του.

«Αυτό συνέβαινε όταν υπήρχε πολύ δουλειά και δεν προλάβαινε ο ίδιος να παραδώσει τα ναρκωτικά στους πελάτες του, σε ραντεβού εκτός σπιτιού» συνεχίζει ο αστυνομικός.

Όπως αναφέρει και το δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων υπήρχε και ο σχετικός τιμοκατάλογος, που άλλαζε ανάλογα με τον πελάτη και τις ποσότητες που ήθελε να αγοράσει. «Τα μέλη της οργάνωσης διέθεταν κοκαΐνη στους τελικούς χρήστες έναντι 80 έως 100 ευρώ ανά γραμμάριο, ενώ η τιμή πώλησης της κοκαΐνης σε πετρώδη μορφή («κρακ»), την οποία παρασκεύαζαν οι ίδιοι, ανερχόταν σε 70 ευρώ ανά γραμμάριο».

Θέλοντας να αποφύγουν τις Αρχές χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις, όπως:

«κουτσό», «σομί» (μισή δόση),

«σκωτσέζικα», «κλειδιά», «καφές», «σαπούνι» (ναρκωτικές ουσίες),

«πέντε μηδέν» (χρηματικό ποσό),

«σαλάτα», «φου», «γκρέκο» (ακατέργαστη κάνναβη),

«λάκτα» (κατεργασμένη κάνναβη), «παίξιμο», «φρεσκάρισμα» (προμήθεια ουσιών),

«καλαμάκι μπόλιβαρ», «παϊδάκι», «σούπα», «πλακάκι», «τιμολόγιο», «γλυκό», «κανταΐφι», «γαλακτομπούρεκο» (κοκαΐνη),

«βραστό», «πορσελάνη», «μαγειρίτσα», «κοτρόνι», «ψημένο», «φρεσκοψημένο» (κοκαΐνη σε μορφή “crack”),

«γράμμα», «τετραγωνικά» (γραμμάριο),

«πάτημα», «πυροβολισμός» (χρήση ναρκωτικής ουσίας) και

«ζάνι» (δισκίο φαρμακευτικού σκευάσματος “Xanax”).

Κομβικός ήταν και ο ρόλος ενός αστυνομικού που συνελήφθη από τους συναδέλφους του. Πρόκειται για έναν 38χρονο χαμηλόβαθμο που υπηρετεί σε τμήμα της Βορειοανατολικής Αττικής και που σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, «εντοπίστηκε ασυνήθιστη οικονομική δραστηριότητα και επαναλαμβανόμενες συναλλαγές και πιστώσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που δεν συνάδουν με τις μισθολογικές του απολαβές».

Οι Αρχές θεωρούν ότι είναι από τις αγοραπωλησίες ναρκωτικών, καθώς καταγράφηκε να κάνει πάνω από 840 πωλήσεις παράνομων ουσιών με κέρδη που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ και με ένα ευρύ πελατολόγιο που περιλαμβάνει από γιατρό του ΕΣΥ, αστυνομικό, αλλά και ένα στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού.

Συνολικά, συνελήφθησαν 10 μέλη των δυο εγκληματικών οργανώσεων ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 412 γραμμάρια κοκαΐνης, πάνω από 1.500 γραμμάρια κάνναβης, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, σύνεργα χρήσης ναρκωτικών ουσιών, 33.355 ευρώ.

Οι συλληφθέντες κρατούνται και τη Δευτέρα (10/11) αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν.