Ο Αυστριακός Έρχαρντ Προλ βρέθηκε νεκρός μετά από 40 μέρες της εξαφάνισης του. Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε χθες στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας, κοντά στο Καμάρι.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα αίτια και στις συνθήκες του θανάτου του. Ο Έρχαρντ είχε έρθει στην Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου όπως συνήθιζε τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα είχε επισκεφτεί το Στόμιο της Λάρισας για να απολαύσει τις διακοπές του.

Στις 3 Οκτωβρίου, το πρωί αναχώρησε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε με ένα νοικιασμένο ασημί Fiat Panda. Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη του χάθηκαν.

Το αρχικό πλάνο του ήταν να προγραμματίσει εκδρομή στον Όλυμπο, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες κινήθηκε προς την παραλιακή ζώνη του Αγιόκαμπου, ενώ το κινητό του εξέπεμψε για τελευταία φορά νότια της Σωτηρίτσας.

Ο 72χρονος θα ταξίδευε για την πατρίδα του μία ημέρα αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου, όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ στο αεροδρόμιο. Η κόρη του, Ούρσουλα Κάιζερ, ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συντονίσει τις έρευνες. Προκειμένου να τον εντοπίσουν, συμμετείχαν στις έρευνες ο ΟΦΚΑΘ και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης – Δασοπυρόσβεσης Πολιτικής Προστασίας Δίου Ολύμπου.

Δυστυχώς, ο επίλογος αυτής της ιστορίας ήταν τραγικός και τώρα αναμένεται να απαντηθούν ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του Έρχαρντ.

