Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (27/05), όταν ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ, πυροβόλησε σε τζαμαρία καταστήματος στην Νεάπολη Μαγνησίας.

Ο άνδρας πέρασε από το σημείο με το όχημά του από την καφετέρια και πυροβόλησε την τζαμαρία, προκαλώντας αναστάτωση σε πελάτες και περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα με το αλκοόλ. Οι αστυνομικές Αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, δεν βρέθηκε όπλο πάνω του, αλλά ούτε και στο σπίτι του.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (28/05), αναμένεται να οδηγηθεί για αξιολόγηση από τους γιατρούς στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου.

