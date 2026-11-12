Νεκρός στο κτήμα του βρέθηκε την Πέμπτη (12/11) ένας 78χρονος συνταξιούχος αστυνομικός, στα Κανάλια του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στη Μαγνησία.

Πρόκειται για τον Χρήστο Βαΐτση, έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο στη τοπική κοινωνία, ο οποίος είχε υπηρετήσει για πολλά χρόνια σε γειτονικό νομό και μετά τη συνταξιοδότησή του διέμενε μόνιμα στον τόπο καταγωγής του.

Το χρονικό του εντοπισμού

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, ο άτυχος άνδρας είχε φύγει το πρωί από το σπίτι του προκειμένου να μεταβεί στο χωράφι του για αγροτικές εργασίες και είχε ανέβει σε δέντρο για να το κλαδέψει.

Καθώς οι ώρες περνούσαν και ο άνδρας δεν επέστρεψε το μεσημέρι στο σπίτι του, η οικογένειά του ανησύχησε, με αποτέλεσμα συγγενικό του πρόσωπο να πάει στο κτήμα για να τον αναζητήσει.

Φτάνοντας στο σημείο, τον βρήκε πεσμένο στο έδαφος, κάτω από το δέντρο, χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βελεστίνου έσπευσε στο κτήμα και μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι έρευνες και η νεκροψία

Στο χωράφι μετέβησαν και αστυνομικοί, με τις πρώτες ενδείξεις να αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και να συγκλίνουν στο ότι ο 78χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου, ενώ αύριο Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.