Τραγικό τέλος βρήκαν οι διακοπές ενός 44χρονου Γερμανού υπηκόου στο Πηγάδι Πτελεού στη Μαγνησία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εντός ενοικιαζόμενου δωματίου το απόγευμα της Κυριακής (23/08).

Ο άνδρας, που φαίνεται να παραθέριζε μόνος του στην περιοχή, έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού, με τις αρμόδιες αρχές να αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το χρονικό της ανακάλυψης

Ο 44χρονος διέμενε μόνος του σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο της περιοχής.

Σύμφωνα με το magnesianews, η ιδιοκτήτρια του καταλύματος αναζήτησε τον άνδρα και εισερχόμενη στο δωμάτιο, ήρθε αντιμέτωπη με το ζοφερό θέαμα, βλέποντάς τον απαγχονισμένο.

Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως τις αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ.

Από τα πρώτα ευρήματα και την εικόνα του χώρου, οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών που ώθησαν τον 44χρονο Γερμανό στην αυτοκτονία.