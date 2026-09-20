Τον Ισθμό της Κορίνθου διέσχισε ένα από τα εντυπωσιακότερα superyachts που πλέουν στα ελληνικά ύδατα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού. Πρόκειται για το επιβλητικό «AIR», μήκους 81 μέτρων, το οποίο ανήκει στον Ιταλό δισεκατομμυριούχο Αουγκούστο Περφέτι (Augusto Perfetti) και η αξία του εκτιμάται στο ιλιγγιώδες ποσό των 120 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το υπερπολυτελές σκάφος έχει ναυπηγηθεί στην Ολλανδία από τη φημισμένη εταιρεία Feadship, η οποία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει το απόλυτο επίπεδο φιλοξενίας, καθώς έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί 14 επισκέπτες, οι οποίοι εξυπηρετούνται από ένα πολυάριθμο πλήρωμα 24 ατόμων, εξασφαλίζοντας παροχές ύψιστων προδιαγραφών.

Τη σημασία της παρουσίας τέτοιων εντυπωσιακών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες υπογράμμισε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. (Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών), Cpt. Γιώργος Βάλλης. Όπως επεσήμανε, «η διέλευση ενός τέτοιου σκάφους από τον Ισθμό της Κορίνθου είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ελληνικό yachting. Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών θαλάσσιων διαδρομών και κάθε άφιξη ή διέλευση ενός superyacht αυτού του μεγέθους αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της δυναμικής που έχει η χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη του yachting και του θαλάσσιου τουρισμού».

Βίντεο με το superyacht «AIR»: