Πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο αποθήκης εργοστασίου στη Μαγούλα, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων. Η φωτιά εντοπίζεται στον αύλειο χώρο σε παλέτες, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής. Για λόγους ασφαλείας, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Λουκά, στο τμήμα από το ύψος της Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών έως τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδα Στάμου.