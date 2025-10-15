Για τις 29 Οκτωβρίου 2025 αναβλήθηκε η δίκη του 40χρονου επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό 43χρονης οδηγού στην Ηλιούπολη και εμφανιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως γιατρός, ενώ στην πραγματικότητα διατηρεί κέντρο αισθητικής στα νότια προάστια.

Η αναβολή δόθηκε ύστερα από αίτημα και των δύο πλευρών, προκειμένου να συνταχθεί ιατροδικαστική έκθεση. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου, στην οδό Ηλιουπόλεως. Σύμφωνα με την καταγγελία της 43χρονης, η ένταση ξεκίνησε όταν εκείνη κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, γεγονός που προκάλεσε την οργή του οδηγού. Ο 40χρονος φέρεται να κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, να την τράβηξε από τα μαλλιά και να χτύπησε το κεφάλι της στο τιμόνι.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον δράστη και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.

Αρχικά, οι πληροφορίες ανέφεραν πως ο άνδρας ήταν πλαστικός χειρουργός, καθώς στο προφίλ του στα social media εμφανιζόταν με ιατρική ποδιά να πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Ωστόσο, ενώπιον του δικαστηρίου αποκάλυψε πως δεν είναι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας που διατηρεί κέντρο αισθητικής.

Η δίκη, που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί σήμερα, αφορά τέσσερα πλημμελήματα: επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, απειλή και εξύβριση.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έδωσε το «παρών» και η 43χρονη, η οποία δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Δεν έχω να πω κάτι για το περιστατικό, η δικαιοσύνη θα μιλήσει. Έχω εμπιστοσύνη στον Θεό και πιστεύω πως θα με βοηθήσει».

Περιγράφοντας την επίθεση, η γυναίκα ανέφερε:

«Έτρεμα στην αίθουσα, με έπιασε πανικός. Με χτύπησε, με τράβηξε από το κεφάλι, μου προκάλεσε καρούμπαλα και μελανιές. Ζήτησα τοξικολογικές εξετάσεις, γιατί η συμπεριφορά του εκείνο το βράδυ ήταν περίεργη».

Όπως είπε, ο δράστης της έκλεισε τον δρόμο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και, όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του, της επιτέθηκε με οργή, ενώ φώναζε σε περαστικούς πως «λίγα της έκανε».

Παρά το ότι το αλκοτέστ βγήκε αρνητικό, η πλευρά του θύματος αναμένει τώρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επεμβάσεις στις οποίες φέρεται να συμμετείχε ο κατηγορούμενος και να προέβαλλε μέσω διαδικτύου, μπορούν να διενεργούνται μόνο από αδειοδοτημένους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Δείτε τι δήλωσε η 43χρονη: