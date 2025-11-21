Δυο «μαϊμού» οδηγοί ταξί συνελήφθησαν χθες (20/11) να δουλεύουν κανονικά στο κέντρο της Αθήνας και στα ΚΤΕΛ Κηφισού.

Ο 39χρονος, αλβανικής καταγωγής, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α, στον Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού, έδειξε πλαστή ειδική άδεια οδήγησης ταξί και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία.

Ένας άλλος «συνάδελφος» του, 39 ετών από την Γεωργία, παραβίασε τον «κόκκινο» σηματοδότη με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς.

Λίγο αργότερα, ξεκίνησαν οι…εκπλήξεις. Έδειξε στους αστυνομικούς, τόσο πλαστή ειδική άδεια οδήγησης ταξί, όσο και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και κατόπιν οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά για το αδίκημα της πλαστογραφίας.

Στους δυο οδηγούς επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα 9.750 ευρώ