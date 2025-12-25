Θύμα εξαπάτησης έπεσε στη Θεσσαλονίκη μια 70χρονη, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία της στο Α.Τ Πυλαίας-Χορτιάτη άτομα που παρίσταναν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ την έπεισαν να βγάλει στην εξώπορτα, κοσμήματα, χρυσές λίρες και μετρητά.

Σύμφωνα με τη δήλωση της παθούσας, οι δράστες απέσπασαν 450 λίρες Αγγλίας, 10.000 ευρώ μετρητά και χρυσαφικά κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Η ίδια κατέθεσε ότι μέλος της συμμορίας χθες το πρωί, παραμονή Χριστουγέννων, της τηλεφώνησε στο σταθερό της τηλέφωνο και προσποιήθηκε τον υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντάς της ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και ότι πρέπει να βγάλει εκτός της οικίας της ότι πολύτιμα πράγματα έχει στο σπίτι.

Η γυναίκα έβγαλε έξω από το σπίτι της σε νάιλον σακούλες τα χρήματα, τα κοσμήματα και όσες χρυσές λίρες είχε, με αποτέλεσμα ένα άλλο μέλος της συμμορίας να πάρει τις σακούλες λίγο αργότερα.

Η γυναίκα όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απατεώνων, ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία κατάφερε και ταυτοποίησε τους τρεις από τους τέσσερις δράστες, χωρίς όμως να βρεθούν οι σακούλες με τα μετρητά, τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για την υπόθεση. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, πέρασαν χειροπέδες σε ανδρόγυνο Ρομά, 40 και 36 ετών αντίστοιχα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας 25χρονος Ρομά, ο οποίος αναζητείται.