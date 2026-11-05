Μια ακόμη τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης που έγινε πριν από τρεις μέρες (2/11) στην περιοχή των Νέων Μουδανιών της Χαλκιδικής, εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, συνεργός του προαναφερθέντα άνδρα είχε τηλεφωνήσει στην παθούσα στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας της, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λέγοντας της ότι έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι και να τα τοποθετήσει σε εξωτερικό χώρο της οικίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο η σπείρα των απατεώνων κατάφερε να της αποσπάσει 10 χρυσές λίρες, κοσμήματα και το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ, τα οποία και αφαίρεσε στη συνέχεια ένας από τους δύο άνδρες.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ένας ανήλικος, την ίδια ημέρα (2/11), επιβίβασε σε όχημα που οδηγούσε τον προαναφερόμενο άνδρα και τον συνεργό του και τους μετέφερε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη και κατασχέθηκε το ανωτέρω όχημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας η έρευνα συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς ανήλικος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.