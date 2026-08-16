Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Σκύρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ατσίτσας.

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου γρήγορα έλαβε μεγάλη έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο νησί και φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ.

Η Σκύρος σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου βρίσκεται σε δείκτη πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), γεγονός που σημαίνει ότι η επιχείρηση κατάσβεσης ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση.

Βίντεο από ελικόπτερο που ρίχνει νερό πρωί πρωί της Κυριακής στη Σκύρο:

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι φλόγες κατευθύνονταν προς τον οικισμό Πεύκο, γι’ αυτό οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων εστιάστηκαν εκεί, με σκοπό να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη ξεκίνησαν εκ νέου από τις πρώτες πρωινές ώρες τις ρίψεις νερού από αέρος.

Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι «οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ». Σύμφωνα με όσα είπε στο evima.gr ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Χαλκίδας κ. Θανάσης Κυριλλίδης: «αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα βασικό μέτωπο που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πυρκαγιάς. Έχουν έρθει και εναέρια μέσα και πιστεύω να μπορέσουμε γρήγορα να το πιάσουμε».

Η εικόνα της πυρκαγιάς το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου:

Σημειώνεται πως οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας με προσωπικό και οχήματα από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Συνολικά πλέον επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 οχήματα.

Δύο εκκενώσεις μέσω του 112 στη Σκύρο

Η ραγδαία εξέλιξη του πύρινου μετώπου υποχρέωσε την Πολιτική Προστασία να προχωρήσει σε διπλή ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης, ζητώντας την απομάκρυνση των πολιτών για την ασφάλειά τους.

Το πρώτο σήμα δόθηκε, στις 16:40, το μεσημέρι του Σαββάτου, καλώντας όσους βρίσκονταν στον οικισμό Άγιος Φωκάς να εκκενώσουν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου με κατεύθυνση προς τις Αχερούνες.

Λίγο αργότερα, στις 18:15, ένα δεύτερο μήνυμα εστάλη στους ευρισκόμενους στην περιοχή Πεύκο, με την οδηγία να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Χώρα της Σκύρου.

Φωτιά στην Άνδρο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου ξέσπασε φωτιά στην Άνδρο. Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, σημειώνεται πως έγινε και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος, #Άνδρος.

Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, #εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Ήχησε 112 για ετοιμότητα

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που έστειλε στους κατοίκους της περιοχής η Πολιτική Προστασία.

Το μήνυμα του 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Πηγή: Evima