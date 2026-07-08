Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η κατάσταση από την φωτιά στη Λάρισα καθως το πύρινο μετωπο στον Αργυρόμυλο έχει οριοθετηθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή του.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο μεταφέρθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ στη μάχη μπήκαν και εναέρια μέσα.

Παρά την οριοθέτηση της φωτιάς, οι πυροσβέστες παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να ολοκληρώσουν το έργο της κατάσβεσης.

Μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό του μετώπου

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις να επιχειρούν στον Αργυρόμυλο Λάρισας από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Στην επιχειρηση συμμετείχαν 90 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό του μετώπου. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Η οριοθέτηση της πυρκαγιάς αποτελεί σημαντική εξέλιξη, ωστόσο το έργο της κατάσβεσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση πιθανών εστιών και τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει νέα έξαρση.

Με πληροφορίες από το onlarissa.gr