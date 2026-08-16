Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Σκύρο, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ατσίτσας, μετά την ολονύχτια «μάχη» που έδωσαν οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου έλαβε γρήγορα μεγάλη έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο νησί και φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ.

Η Σκύρος σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου βρίσκεται σε δείκτη πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν να επιχειρούν.

Βίντεο από ελικόπτερο που ρίχνει νερό με το πρώτο φως της Κυριακής στη Σκύρο:

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε δύο μέτωπα: στο νότιο, προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό, προς Πεύκο, όπου γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν τη νύχτα με δυνάμεις από την Αττική, την Εύβοια και την Αττική, που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη, ενώ από το πρωί επιχειρούν και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Ήδη με το πρώτο φως πέταξαν τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, τα οποία ενισχύθηκαν στην πορεία.Συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 21 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους .

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας.

Η εικόνα της πυρκαγιάς το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου:

Δύο εκκενώσεις μέσω του 112 στη Σκύρο

Η ραγδαία εξέλιξη του πύρινου μετώπου, υποχρέωσε την Πολιτική Προστασία, να προχωρήσει σε διπλή ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης, ζητώντας την απομάκρυνση των πολιτών για την ασφάλειά τους.

Το πρώτο σήμα δόθηκε, στις 16:40, το μεσημέρι του Σαββάτου, καλώντας όσους βρίσκονταν στον οικισμό Άγιος Φωκάς να εκκενώσουν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου με κατεύθυνση προς τις Αχερούνες.

Λίγο αργότερα, στις 18:15, ένα δεύτερο μήνυμα εστάλη στους ευρισκόμενους στην περιοχή Πεύκο, με την οδηγία να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Χώρα της Σκύρου.

Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στην Άνδρο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου ξέσπασε φωτιά στην Άνδρο. Η πυρκαγιά έκαιγε στην περιοχή Κάτω Απρόβατος, αλλά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 09:00.

Κάηκαν καλώδια της ΔΕΗ λάστιχα φωτοβολταϊκά κ.α. καθώς η φωτιά ήταν σε κατοικημένη περιοχή.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος, κάνει ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, σημειώνεται πως έγινε και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος, #Άνδρος.

Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, #εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Ήχησε 112 για ετοιμότητα

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που έστειλε στους κατοίκους της περιοχής η Πολιτική Προστασία.

Το μήνυμα του 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Πηγή: Evima, Andriaki Press