Εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα έχει φτάσει στα γραφεία του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ο φάκελος της υπόθεσης θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ανατέθηκε με την μορφή της προκαταρκτικής έρευνας από την Εισαγγελία Αθηνών προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ενδείξεις που μπορούσαν να οδηγήσουν σε εγκληματική ενέργεια. Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών έχουν ήδη κάνει τις ενέργειές τους και απομένουν κάποιες τελευταίες κινήσεις, προκειμένου να υποβάλουν τα αποτελέσματά τους στη Δικαιοσύνη. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι «δεν έχει διαπιστωθεί κάτι που να οδηγεί σε εγκληματική ενέργεια, αλλά ο τελευταίος κριτής είναι η Δικαιοσύνη», λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση. Επίσης, πριν από την διεξαγωγή της προανακριτικής από το Ανθρωποκτονιών, είχε ανατεθεί κάτι ανάλογο στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα αλλά και στο Τμήμα Διαρρηκτών, χωρίς να έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο που να ανατρέπει τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα για τον θάνατο της μεγάλης ηθοποιού.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δικηγόρου της Μαίρης Χρονοπούλου και επιστήθιου φίλου της, Δημήτρη Χατζημιχάλη, ο θάνατός της δεν προήλθε από ατύχημα, αλλά ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Με δηλώσεις του σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό, τόνισε ότι οι φίλοι της και οι κοντινοί της άνθρωποι, θέλουν οπωσδήποτε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να ριχτεί άπλετο φως στην αλήθεια.

Ο ίδιος ανέφερε ότι βάσει της εμπειρίας του ως δικηγόρος, και συναρτήσει των ιατροδικαστικών εκτιμήσεων σχετικά με την υπόθεση, είναι πεπεισμένος πως δεν πρόκειται για απλό ατύχημα. «Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό», διευκρίνισε, «αλλά βλέπουμε πως μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που η Μαίρη Χρονοπούλου έπεσε. Εμείς πιστεύουμε ότι την χτύπησαν και έπεσε, και μάλιστα πάνω σε ένα χαλί. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, μόνο ένα σκαλάκι. Κάποιοι μπήκαν, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα», εξήγησε.

«Εμείς, οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως», επεσήμανε μεταξύ άλλων. «Η οικιακή βοηθός και ο φίλος της τη βρήκαν, αλλά δεν έχει βρεθεί περιέργως ούτε το νοσοκομειακό, ούτε το ματωμένο νυχτικό, για να δούμε μέσω του DNA τι έγινε. Η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά», κατέληξε. Η μεταφορά της υπόθεσης στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς ανοίγει πλέον νέα δικονομική προοπτική για το ενδεχόμενο διερεύνησης ποινικών ευθυνών. Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν ξανά τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία και να καλέσουν και άλλα πρόσωπα για να δώσουν καταθέσεις.