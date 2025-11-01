Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας από τα Βορίζια Ηρακλείου, η οποία περιέγραψε σε τηλεοπτική εκπομπή τις δραματικές στιγμές που έζησε το πρωί του Σαββάτου, την ώρα που στο χωριό της σημειώνονταν πυροβολισμοί. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, ενημερώθηκε στον αέρα για την ταυτότητα ενός από τους δύο νεκρούς, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Έγινε έκρηξη σε ένα σπίτι κι έπειτα ακολούθησαν πυροβολισμοί με καλάσνικοφ. Αυτή τη στιγμή στο χωριό επικρατεί χάος, μοιάζει με πόλεμο. Υπάρχουν δύο νεκροί, είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά η γυναίκα, λίγο πριν πληροφορηθεί ποιος ήταν ο ένας από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. «Δεν το πιστεύω …» αναφέρει αναστατωμένη.

Πηγή: ΣΚΑΪ