Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε πριν από λίγο η σορός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός χθες 1η Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια του φονικού μακελειού στα Βορίζια.

Η σορός του έφτασε στο ΠΑΓΝΗ συνοδεία της αστυνομίας, προκειμένου να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή, για να ακολουθήσει η κηδεία του.

Παράλληλα τα μέλη της οικογένειας Καργάκη ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο αντίο στον 39χρονο, καθώς αργότερα θα ακολουθήσει η κηδεία του.

Μάλιστα χθες το απόγευμα (1/11), τα αβάπτιστα παιδιά του 39χρονου βαπτίστηκαν, όπως επιτάσσει το έθιμο, για να μπορέσει σήμερα να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.

Συγκλονίζει το μοιρολόι της συζύγου του

Σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο που δημοσίευσε το Creta24, η σύζυγος του 39χρονου ξέσπασε σε ένα θρήνο που ηχούσε σαν μοιρολόι μέσα στους δρόμους του χωριού.

«Φανούρη άνοιξε το φως να μπω. Φανούρη μου κατέβα», φώναζε με λυγμούς, σε μια εικόνα που συγκλόνισε όσους ήταν παρόντες.

