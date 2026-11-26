Την παραπομπή σε δίκη 16 κατηγορουμένων για το μακελειό στα Βορίζια, εισηγείται προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου, με πολυσέλιδη πρότασή της. Η δικογραφία αφορά τόσο το αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου 2025 -με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη- όσο και την έκρηξη βόμβας σε κατοικία μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εισήγηση, για τις δύο ανθρωποκτονίες προτείνεται να παραπεμφθούν συνολικά 11 κατηγορούμενοι (εννέα από την πλευρά Φραγκιαδάκη και δύο από την πλευρά Καργάκη), όλοι δε αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρες ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, καθώς και, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, άσκοπους πυροβολισμούς και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Για το σκέλος της έκρηξης της βόμβας προτείνεται η παραπομπή έξι κατηγορουμένων από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη, ενώ για έναν ακόμη κατηγορούμενο (τον δέκατο από την πλευρά Φραγκιαδάκη) εισηγείται παραπομπή αποκλειστικά για διακεκριμένη παράνομη οπλοκατοχή.

Κοινός ανθρωποκτόνος δόλος και βαριές κατηγορίες για απόπειρες

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκεται η εκτίμηση ότι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με κοινό ανθρωποκτόνο δόλο κατά συναυτουργία, ανεξάρτητα από το ποιος προκάλεσε το θανατηφόρο πλήγμα, εφόσον καθένας επιχείρησε πράξη ικανή να επιφέρει τον θάνατο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει -σύμφωνα με όσα δημοσιεύει το cretalive– η διατύπωση αναφορικά με τον θάνατο του Φανούρη Καργάκη, καθώς στο σκεπτικό γίνεται λόγος για επιδίωξη του εγκληματικού αποτελέσματος, ενώ στο διατακτικό αποτυπώνεται η γνώση και τουλάχιστον η αποδοχή του ενδεχόμενου θανάτου (ενδεχόμενος δόλος, χωρίς να αποκλείεται ο άμεσος).

Παράλληλα, η εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει κατηγορίες για απόπειρες ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή:

Στους δύο προφυλακισμένους από την πλευρά Καργάκη (τον 44χρονο γαμπρό του 39χρονου θύματος και τον 49χρονο αγροτοσυνδικαλιστή) αποδίδονται τουλάχιστον 16 απόπειρες ανθρωποκτονίας, μεταξύ των οποίων και σε βάρος ενός ανήλικου παιδιού.

Στους εννέα κατηγορούμενους από την πλευρά Φραγκιαδάκη αποδίδονται, πέραν της ανθρωποκτονίας του Φανούρη Καργάκη, τουλάχιστον τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή.

Ο φόβος για αντίποινα και συνέχεια της βεντέτας

Η εισαγγελέας σκιαγραφεί ένα κλίμα έντονου φόβου στα Βορίζια, με κίνδυνο για αναζωπύρωση της βεντέτας, επισημαίνοντας ότι κάτοικοι του χωριού διστάζουν να δώσουν επώνυμα πληροφορίες υπό τον φόβο αιματηρών αντιποίνων. Τάσσεται υπέρ της διατήρησης της προσωρινής κράτησης των επτά προφυλακισμένων, κρίνοντας ανεπαρκείς τους περιοριστικούς όρους ή τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, λόγω του κινδύνου αναζωπύρωσης της σύγκρουσης, επανασυγκρότησης θύλακα διαρκούς εγκληματικής δράσης στο χωριό, αλλά και ενδεχόμενης μη εμφάνισής τους στο ακροατήριο.

Τέλος, παρά τη φημολογία περί μεταφοράς της διαδικασίας εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας, η εισαγγελική πρόταση εισηγείται την παραπομπή των 16 κατηγορουμένων στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, το οποίο θα οριστεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης.