Οι εξελίξεις στην υπόθεση τη γυναίκας που αυτοπυροβολήθηκε, το Σάββατο 17 Ιουνίου σε σκοπευτήριο στο Μαλεβίζι Ηρακλείου είναι ραγδαίες. Οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο του σκοπευτικού ομίλου, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης και τον βοηθό εκπαιδευτή σκοποβολής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού. Παράλληλα, σημειώνεται πως οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 43χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ειδικότερα, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τη διαδικασία με την οποία η 43χρονη από τη Θεσσαλονίκη συμμετείχε στην προπόνηση.

Για τη συμμετοχή της είχε εκδοθεί προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών και στο επίκεντρο βρίσκεται η υπογραφή που φέρει το σχετικό έγγραφο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι γνήσια ή πλαστή.

Συνεπώς, έχει διαταχθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη.

Το χρονικό της τραγωδίας στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

Η 43χρονη έφτασε στην Κρήτη από τη Θεσσαλονίκη, το πρωί του Σαββάτου 27 Ιουνίου για ολιγήμερες διακοπές και είχε επίσης σκοπό να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη προπόνηση σκοποβολής.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ζήτησε από τον εκπαιδευτή της και πρόεδρο του ομίλου να απομακρυνθεί, λέγοντάς του πως η παρουσία του την έκανε να αισθάνεται άγχος και την πίεζε.

Εκείνος έκανε πίσω, μόλις μερικά βήματα, τότε η γυναίκα φέρεται να έστρεψε το όπλο κατά πάνω της και πυροβόλησε.

Αμέσως κάλεσαν το ΕΚΑΒ, και οι διασώστες κατάφεραν να την κρατήσουν ζωντανή μέχρι να φτάσει στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα κατέληξε, καθώς τα τραύματά της ήταν ιδιαιτέρως σοβαρά και έφερε εκτεταμένες εγκεφαλικές κακώσεις.

Η οικογένειά της ενημερώθηκε άμεσα και μετέβη στην Κρήτη, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση, συλλέγοντας καταθέσεις και εξετάζοντας όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Πηγή: Nea Kriti