Περιστατικό που προκαλεί αποτροπιασμό σημειώθηκε στα Μάλγαρα, χθες, Σάββατο 28 Ιουνίου.

Κουτάβι βρέθηκε νεκρό μέσα σε τσουβάλι. Την είδηση έφερε στο φως η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, σημειώνοντας πως τα αδέλφια του είχαν καταφέρει να βγουν και σώθηκαν.

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Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το αποτέλεσμα μιας πραγματικότητας όπου πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να εγκαταλείπουν, να κακοποιούν ή να θανατώνουν ζώα χωρίς να λογοδοτούν.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι μια, οι δράστες σπανίως εντοπίζονται και ακόμα σπανιότερα τιμωρούνται.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ζητά εξηγήσεις από την πολιτεία και τα αιτήματά της είναι τα εξής:

Εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί σήμανσης, καταγραφής και στείρωσης των ζώων συντροφιάς.

Συστηματική εκπαίδευση των αστυνομικών, ώστε όλοι οι αστυνομικοί να γνωρίζουν τις αρμοδιότητές τους και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για τη διερεύνηση εγκλημάτων σε βάρος ζώων. Η άγνοια της νομοθεσίας δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην απονομή δικαιοσύνης.

Άμεση συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, όπου αυτό απαιτείται, όπως λήψη γενετικού υλικού (DNA), αυτοψία και πλήρης προανακριτική διαδικασία.

Αυστηρότερα μέτρα πρόληψης, με ουσιαστικούς ελέγχους στους ιδιοκτήτες ζώων, ώστε να περιοριστούν οι ανεξέλεγκτες γέννες και η εγκαταλείψεις ζώων.

Η Ομοσπονδία έκλεισε την ανακοίνωση της, γράφοντας «Η κοινωνία δεν αντέχει άλλα νεκρά κουτάβια μέσα σε τσουβάλια, άλλα ζώα πεταμένα σε χωράφια και ρέματα και υποθέσεις που μπαίνουν στο αρχείο.

Η προστασία των ζώων δεν είναι υπόθεση μόνο των φιλοζωικών οργανώσεων. Είναι δείκτης του πολιτισμού και της λειτουργίας του κράτους δικαίου».