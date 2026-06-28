Περιστατικό που προκαλεί αποτροπιασμό σημειώθηκε στα Μάλγαρα, χθες, Σάββατο 28 Ιουνίου.
Κουτάβι βρέθηκε νεκρό μέσα σε τσουβάλι. Την είδηση έφερε στο φως η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, σημειώνοντας πως τα αδέλφια του είχαν καταφέρει να βγουν και σώθηκαν.
Δείτε σχετικό βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες:
Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το αποτέλεσμα μιας πραγματικότητας όπου πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να εγκαταλείπουν, να κακοποιούν ή να θανατώνουν ζώα χωρίς να λογοδοτούν.
Ωστόσο, η αλήθεια είναι μια, οι δράστες σπανίως εντοπίζονται και ακόμα σπανιότερα τιμωρούνται.
Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ζητά εξηγήσεις από την πολιτεία και τα αιτήματά της είναι τα εξής:
- Εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί σήμανσης, καταγραφής και στείρωσης των ζώων συντροφιάς.
- Συστηματική εκπαίδευση των αστυνομικών, ώστε όλοι οι αστυνομικοί να γνωρίζουν τις αρμοδιότητές τους και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για τη διερεύνηση εγκλημάτων σε βάρος ζώων. Η άγνοια της νομοθεσίας δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην απονομή δικαιοσύνης.
- Άμεση συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, όπου αυτό απαιτείται, όπως λήψη γενετικού υλικού (DNA), αυτοψία και πλήρης προανακριτική διαδικασία.
- Αυστηρότερα μέτρα πρόληψης, με ουσιαστικούς ελέγχους στους ιδιοκτήτες ζώων, ώστε να περιοριστούν οι ανεξέλεγκτες γέννες και η εγκαταλείψεις ζώων.
Η Ομοσπονδία έκλεισε την ανακοίνωση της, γράφοντας «Η κοινωνία δεν αντέχει άλλα νεκρά κουτάβια μέσα σε τσουβάλια, άλλα ζώα πεταμένα σε χωράφια και ρέματα και υποθέσεις που μπαίνουν στο αρχείο.
Η προστασία των ζώων δεν είναι υπόθεση μόνο των φιλοζωικών οργανώσεων. Είναι δείκτης του πολιτισμού και της λειτουργίας του κράτους δικαίου».