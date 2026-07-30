Ένας 20χρονος κολυμβητής αγνοείται στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλωτζάνη Μαλίων.

Συγκεκριμένα στις 19.30 χθες (29/7) σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα. Άμεσα σκάφη του Λιμενικού και παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη ξεκίνησαν, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό κέντρο Επιχειρήσεων, τις έρευνες εντοπισμού του νεαρού κολυμβητή.

Οι έρευνες από το πρωί έχουν διακοπεί, λόγω αδυναμίας απόπλου σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή, με τους ανέμους που πνέουν βόρειοι/ βορειοδυτικοί να ξεπερνούν τα 7 μποφόρ.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.