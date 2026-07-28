Θρήνος επικρατεί στα Μάλια της Κρήτης, μετά τον χαμό 27χρονου σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το χρονικό της μοιραίας πρόσκρουσης

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε στην οδό Μάχης Κρήτης στα Μάλια.

Ο 27χρονος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις Αρχές, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τοίχο.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά την άμεση κινητοποίηση, ο 27χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή από τη σφοδρή σύγκρουση.

Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο

Η κηδεία του 27χρονου θα τελεστεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο, διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.