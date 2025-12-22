Μία 32χρονη μαζί με τον 14χρονο γιο της κι έναν 38χρονο κατηγορούνται ότι διέπραξαν μία απάτη και μία κλοπή, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία

Έπειτα από έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, εξιχνιάστηκαν μία περίπτωση κλοπής και μία περίπτωση απάτης με το πρόσχημα ότι πρόκειται για υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν μια 32χρονη ημεδαπή, ο ανήλικος υιός της και ένας 38χρονος ημεδαπός, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thestival, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Τι προέκυψε από την έρευνα των Αρχών

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες, κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Νοεμβρίου έως μέσα Δεκεμβρίου 2025, διέπραξαν τα παραπάνω αδικήματα, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 1.300 ευρώ και κοσμήματα αξίας 1.500 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: thestival