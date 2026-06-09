Μέσα σε μία λίμνη αίματος βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 09/06 μέσα στο σπίτι τους στο Λόγγο Αιγίου, μάνα και γιος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24.news φέρουν και οι δύο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Το διπλό έγκλημα έχει κινητοποιήσει τις αστυνομικές δυνάμεις της Αχαΐας, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή και συλλέγουν στοιχεία. To σπίτι όπου έγινε το διπλό φονικό βρίσκεται στα 150 μέτρα από την κεντρική πλατεία του Λόγγου, πάνω στον κεντρικό δρόμο και όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα protionline.gr δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στο χώρο.

Προσήχθη και ανακρίνεται 65χρονος

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με τις πρώτες αστυνομικές αναφορές, τα σώματα των δύο θυμάτων έφεραν βαθιά τραύματα, γεγονός που μαρτυρά την αγριότητα του εγκλήματος.

Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθη και ανακρίνεται ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ο σύντροφος της 54χρονης γυναίκας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τον ρόλο του 65χρονου Ιταλού στην υπόθεση, προκειμένου να διαλευκανθεί αν πρόκειται για τον δράστη της διπλής δολοφονίας. Ο ίδιος, σύμφωνα με το tempo24, ισχυρίστηκε πως τους εντόπισε νεκρούς στο σπίτι, όταν ξύπνησε.

Ο 65χρονος, που ζούσε με τη μητέρα, υποστηρίζει ότι την βρήκε νεκρή με το γιο της και αρνείται πως εμπλέκεται στην υπόθεση. Το φονικό όπλο του εγκλήματος, ένα μαχαίρι, βρέθηκε, ωστόσο εξετάζεται και ένα ακόμα μαχαίρι που βρέθηκε καρφωμένο σε μία γλάστρα. Ο Ιταλός λέει ότι ειδοποίησε γειτόνισσα όταν εντόπισε νεκρούς τους δύο ανθρώπους. Κρατείται στο αστυνομικό τμήμα και ανακρίνεται για να δώσει αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση.

Μόλις πριν δύο ημέρες ήρθε από την Γερμανία στην Ελλάδα το 26χρονο θύμα

Το 26χρονο θύμα, γιος από τον πρώτο γάμο της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή, είχε φτάσει στην Ελλάδα, μόλις πριν από δύο ημέρες. Ο νεαρός άνδρας έκανε το μεταπτυχιακό του στην Γερμανία και ήρθε για να επισκεφθεί την μητέρα του, που εγχειρίστηκε πρόσφατα και ανάρρωνε.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα των πρώτων αυτοψιών και της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Στο σημείο της τραγωδίας σπεύδει ιατροδικαστής, καθώς και κλιμάκιο της Σήμανσης για την εξονυχιστική έρευνα του χώρου και τη συλλογή αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού (DNA). Οι διωκτικές αρχές αναζητούν στοιχεία και πιθανές μαρτυρίες, που θα φωτίσουν το κίνητρο πίσω από το διπλό φονικό.