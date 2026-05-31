Αναστάτωση προκλήθηκε στην Μάνδρα το μεσημέρι της Κυριακής (31/05), με άνδρα που απειλεί να πέσει από ταράτσα μονοκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είναι τοξικομανής και στα χέρια του κρατάει δρεπάνι και μαχαίρι.

Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Βάγγου Δήμα 12, σε κεντρικόκατο σημείο της περιοχής και συγκεκριμένα ένα στενό πιο κάτω είναι το Δημαρχείο Μάνδρας,

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και Πυροσβεστική. Σημειώνεται πως έχει κληθεί και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., καθώς ο άνδρας απειλεί να αυτοτραυματιστεί, πέφτοντας στο κενό.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο, προκειμένου να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Πηγή: Thriassio