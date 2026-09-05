Στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας βρίσκεται διασωληνωμένος ο 31χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποίησε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας.

Ο νεαρός άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και βγήκε από το χειρουργείο χθες, αργά το βράδυ. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή και παραμένει διασωληνωμένος στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Το χρονικό της επίθεσης με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, όταν 31χρονος εισήλθε στο κτήριο έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι και άρχισε να απειλεί τους αστυνομικούς που βρίσκονταν μέσα.

Ειδικότερα, ο νεαρός φέρεται να μπήκε στο Α.Τ. με γρήγορο βηματισμό, αναφέροντας αρχικά ότι ήθελε να προχωρήσει σε έκδοση ταυτότητας.

Στη συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο του κτηρίου, όπου έβγαλε το μαχαίρι που είχε μαζί του και άρχισε να απειλεί τους αστυνομικούς. Κατά πληροφορίες, φέρεται μάλιστα να τους είπε να βγάλουν τα υπηρεσιακά τους όπλα και να τα αφήσουν πάνω σε τραπέζι.

Η ΕΛ.ΑΣ., στην επίσημη ενημέρωσή της, αναφέρει ότι ο 31χρονος είχε στην κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς, ενώ παρά τις «επανειλημμένες και σαφείς εντολές» να το αφήσει, συνέχισε να κινείται απειλητικά και εισήλθε σε χώρο όπου βρίσκονταν αστυνομικοί.

Κάποια στιγμή τον εγκλώβισαν σε χώρο του πρώτου ορόφου, ο 31χρονος, ωστόσο, κατάφερε να σπάσει την πόρτα και συνέχισε να κινείται προς τους αστυνομικούς, ενώ κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο κεφάλι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε από θραύσματα, όταν ο 31χρονος πέταξε αντικείμενο, σύμφωνα με μαρτυρίες, μία γλάστρα προκαλώντας το σπάσιμο τζαμαρίας.

«Ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις;»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι άκουσαν τους αστυνομικούς να φωνάζουν μεταξύ τους και στη συνέχεια έναν δυνατό θόρυβο από πόρτα που έσπασε, ενώ οι ίδιοι κλείστηκαν σε γραφείο περιμένοντας να τους δοθεί η δυνατότητα να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, όταν ένας αστυνομικός σημάδεψε τον 31χρονο και του ζήτησε να αφήσει το μαχαίρι, εκείνος συνέχισε να τον πλησιάζει φωνάζοντας:

«Ρίξε, ρίξε, γιατί δε μου ρίχνεις;»

Ο αστυνομικός πυροβόλησε τελικά μία φορά, με αποτέλεσμα ο 31χρονος να τραυματιστεί σοβαρά.

Είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές δομές

Ο άνδρας φέρεται να είχε νοσηλευτεί το τελευταίο διάστημα σε ψυχιατρικές δομές της Αττικής. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος συγγενικών του προσώπων, ενώ την ίδια περίοδο φέρεται να είχε προηγηθεί απόπειρα αυτοκτονίας και μεταφορά του σε μονάδα ψυχικής υγείας.