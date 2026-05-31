Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης του άνδρα που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από ταράτσα μονοκατοικίας στη Μάνδρα Αττικής.

Ο συναγερμός έληξε κατά τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής (31/05), με τον άνδρα να κατεβαίνει με ασφάλεια από την ταράτσα μετά από την παρέμβαση του ειδικού διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Βάγγου Δήμα 12, ένα στενό πάνω από το Δημαρχείο της Μάνδρας. Εκεί, ο άνδρας είχε ανέβει σε ταράτσα μονοκατοικίας και κρατούσε δρεπάνι και μαχαίρι, απειλώντας ότι θα αυτοτραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνθρωπο που φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες απέκλεισαν τη περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Στις 16:15 έφτασε ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας, ο οποίος βοήθησε μέσα σε 45 λεπτά τον άνδρα να κατέβει από την ταράτσα. Στην αρχή άφησε τον οπλισμό του και έπειτα έφυγε από το επικίνδυνο σημείο, από το οποίο απειλούσε πως θα βάλει τέλος στη ζωή του.

