Ληστεία όχι με όπλο ή με μαχαίρι αλλά με την απειλή…. αμορτισέρ έκανε ένας 20χρονος το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, κρατώντας ένα αμορτισέρ αυτοκινήτου 50 εκατοστών, και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, μπήκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ σε ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Σαλαμίνος στη Μάνδρα.

Η 55χρονη υπάλληλος που τον είδε μπροστά της σάστισε όταν την απείλησε με το αμορτισέρ.

Έπειτα ο δράστης, της ζήτησε τις εισπράξεις και τράπηκε σε φυγή. Η γυναίκα, όταν συνήλθε από το σοκ, κάλεσε την αστυνομία και έδωσε ότι στοιχεία κατάφερε να συγκρατήσει.

Αστυνομικοί έκαναν αναζητήσεις σε όλη την περιοχή και τελικά μια ομάδα ΔΙ.ΑΣ, στην περιοχή του Ασπροπύργου, εντόπισε τον 20χρονο και του πέρασε χειροπέδες.