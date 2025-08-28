Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν σήμερα από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας, οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική πλημμύρα, που σημειώθηκε στη Μάνδρα Αττικής τον Νοέμβριο του 2017, προκαλώντας τον θάνατο 24 ανθρώπων.

Ανακοινώνοντας την ετυμηγορία, η Πρόεδρος του δικαστηρίου παρέπεμψε στο αναλυτικό σκεπτικό της απόφασης, το οποίο θα καθαρογραφεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Η υπόθεση οδηγήθηκε εκ νέου στη Δικαιοσύνη μετά την αναίρεση που έκανε δεκτή ο Άρειος Πάγος, ύστερα από αίτηση συγγενών των θυμάτων.

Η αναίρεση αφορούσε την απαλλαγή των τριών κατηγορουμένων από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, με την οποία είχαν αθωωθεί πρωτόδικα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, δικάστηκαν ξανά η πρώην Δήμαρχος Μάνδρας, ο πρώην Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ), καθώς και μία υπάλληλος της Περιφέρειας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των ρεμάτων.

Παρά την πρόταση της Εισαγγελέως να απαλλαγεί μόνο η πρώην Δήμαρχος και να καταδικαστούν οι άλλοι δύο, το δικαστήριο έκρινε και τους τρεις κατηγορούμενους αθώους.