Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σε ξενοδοχείο στη Μάνη, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στην πισίνα του καταλύματος.

Το απίστευτο ατύχημα φαίνεται να οφείλεται σε λάθος χειρισμό της οδηγού, πιθανότατα κατά τη διάρκεια ελιγμού ή στάθμευσης.

Το αποτέλεσμα ήταν το βαρύ όχημα να περάσει τα όρια του πλακόστρωτου και να κάνει… βουτιά στην πισίνα. Οι ένοικοι των γύρω δωματίων και των γειτονικών καταλυμάτων πετάχτηκαν έξω έντρομοι, καθώς άκουσαν έναν εξαιρετικά δυνατό θόρυβο και προσπάθησαν αμέσως να καταλάβουν από πού προερχόταν.

Ηρωικός απεγκλωβισμός μέσα στο νερό

Παρά το αρχικό σοκ της πτώσης, η οδηγός του αυτοκινήτου επέδειξε αξιοσημείωτη ψυχραιμία και λειτούργησε ακαριαία, σώζοντας τους αγαπημένους της.

Η γυναίκα κατάφερε να ανοίξει τις πόρτες και να βγάλει με ασφάλεια από το βυθισμένο ΙΧ ένα μικρό αγοράκι που βρισκόταν στα πίσω καθίσματα, δύο ακόμη ενήλικες επιβαίνοντες, καθώς και ένα μικρό σκυλάκι.

Το απίστευτο αυτό συμβάν προκάλεσε τεράστια έκπληξη σε όσους βρέθηκαν μπροστά, αλλά η αρχική αγωνία μετατράπηκε γρήγορα σε βαθιά ανακούφιση, καθώς όλοι οι επιβαίνοντες είναι απολύτως καλά στην υγεία τους.

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα και τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων: